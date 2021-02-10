既昂貴又看天吃飯「登陸南極」得來不易！ 喜怒哀樂都成風景

多年來，我以為我已見識到南極各式各樣的「冰」、「風」、「景」，但這塊神奇大陸，總是有讓人意想不到的事情會發生。南極的旅程充滿驚奇與不可控制，就算我們在探險設備精良的時代，也無法控制翻上來的浪、恣意竄流的浮冰。南極的各種風景我都甘願接受，只是我從沒想過，一趟南冰洋的航行，也是有可能無法登岸、到不了南極大陸。

2010年在南極的船上，遇見英國夫婦黛安娜和史都華，當船剛離開烏蘇懷亞（Ushuaia）碼頭時，他們兩人興奮的大叫大跳，黛安娜說：「這是我們第三次參加這個行程，卻是第一次如此順利的出航。」他們連續三年從倫敦飛到阿根廷再奔赴世界盡頭的港口烏蘇懷亞、前進南極，2007年遭逢ExploreII事件、船班大亂，他們被搞到沒有機會登船；次年，他們再次造訪南極，黛安娜說：「那一回更妙，船只走了一天就因為天氣太糟而折返，所以是德瑞克海峽一日遊，我們只好無奈的飛回倫敦。」

2010年三月，他們終於如願以償，登上南極大陸，行程快結束的告別派對上，黛安娜開心的猛灌酒、開懷的跳舞，甚至把歷史學家衣服扯掉。她的南極夢，走的太辛苦，需要大醉一場才夠。

我以為黛安娜的遭遇是特例，畢竟這十年來，天氣再怎麼不好，我都有抵達南極大陸，只是有時候風景陰鬱的讓人不想掏出相機。但2018年十月的南極之旅，在造訪南喬治亞和福克蘭群島後，我們的船遇到了超級風暴，浪很大、風很狂，我們緩慢的頂著風往南極靠近，當船駛達Cierva Cove海灣時，探險隊長廣播：「前面五十公尺的那片大陸就是南極了！」我興奮的在舺板上觀看，雖然天色不佳、雲很低，但灰灰白白的蒼茫感，對我仍有吸引力。每年年底踏上南極大陸，幾乎就是我這十年來固定的儀式，彷彿一整年紛飛的思緒都可以在這塊寂靜大陸上沉澱。

正當我準備回房間穿雨褲、披防寒衣、下船登上南極土地時，探險隊長廣播：「由於風浪實在太大了，我們無法搭橡皮艇登岸，之後幾天風暴會越來越大，為了安全，我們現在就要回航。」餐廳的酒吧端來了香檳，要慶祝我們「抵達」南極。這是我一次拒絕喝酒，在經緯度上我們是抵達南極，但並沒有登上南極、踩踏南極大陸。

圖／聯經出版提供

在舺板上望著南極大陸，他是那麼近，可是又不可親，我多麼渴望可以在冰上摔倒，痛快的感受從南極大地地心竄上來的冰與痛。當船往回開的時候，不禁感傷下一回抵達南極大陸不知何年何月？同行的旅人陷入集體沮喪，畢竟來一趟南極，時間和金錢都不是容易的事，有多少人有「下一次」的機會再從事一次南極之旅。

頓時明白，十年前黛安娜和史都華為何每天都帶著慶祝的心情悠遊南極，因為過去兩次旅行的失敗，讓他們珍惜每一天，能登上南極大陸真的是得來不易。但也是2018年登陸的失敗，我終於明白過去庫克、謝克頓必須回頭的心情，尤其謝克頓已經抵達南緯八十八度，就快到達南極點了，但天候就不允許他再往南行。

不管是數百年前或是此刻，南極依然是一切看天意的旅程，他的百變風景，只有企鵝可以概括承受。人類，在白色南國面前，只能臣服於他，在這裡發生的喜怒哀樂、登岸或不能登岸，全都是南極的風景。

就算企鵝已經是「適合」生存在南極的物種，經歷過冬之旅的薛瑞在見識過帝王企鵝艱苦的棲地後，寫著：「大自然是不肯通融的保母。」這句話，一直在我的歷次南極旅程中迴盪著。

圖／聯經出版提供

※本文摘自《呼吸南極：在世界盡頭找一條路》，作者／鄭有利、黃麗如