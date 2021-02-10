快訊

港醫建議「過年紅包放2週再開」指揮中心這樣說

快卸載！知名App變惡意軟體 上百萬用戶手機感染木馬程式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

既昂貴又看天吃飯「登陸南極」得來不易！ 喜怒哀樂都成風景

聯合新聞網 / 文／鄭有利、黃麗如
圖／聯經出版提供
圖／聯經出版提供

多年來，我以為我已見識到南極各式各樣的「冰」、「風」、「景」，但這塊神奇大陸，總是有讓人意想不到的事情會發生。南極的旅程充滿驚奇與不可控制，就算我們在探險設備精良的時代，也無法控制翻上來的浪、恣意竄流的浮冰。南極的各種風景我都甘願接受，只是我從沒想過，一趟南冰洋的航行，也是有可能無法登岸、到不了南極大陸。

2010年在南極的船上，遇見英國夫婦黛安娜和史都華，當船剛離開烏蘇懷亞（Ushuaia）碼頭時，他們兩人興奮的大叫大跳，黛安娜說：「這是我們第三次參加這個行程，卻是第一次如此順利的出航。」他們連續三年從倫敦飛到阿根廷再奔赴世界盡頭的港口烏蘇懷亞、前進南極，2007年遭逢ExploreII事件、船班大亂，他們被搞到沒有機會登船；次年，他們再次造訪南極，黛安娜說：「那一回更妙，船只走了一天就因為天氣太糟而折返，所以是德瑞克海峽一日遊，我們只好無奈的飛回倫敦。」

2010年三月，他們終於如願以償，登上南極大陸，行程快結束的告別派對上，黛安娜開心的猛灌酒、開懷的跳舞，甚至把歷史學家衣服扯掉。她的南極夢，走的太辛苦，需要大醉一場才夠。

我以為黛安娜的遭遇是特例，畢竟這十年來，天氣再怎麼不好，我都有抵達南極大陸，只是有時候風景陰鬱的讓人不想掏出相機。但2018年十月的南極之旅，在造訪南喬治亞和福克蘭群島後，我們的船遇到了超級風暴，浪很大、風很狂，我們緩慢的頂著風往南極靠近，當船駛達Cierva Cove海灣時，探險隊長廣播：「前面五十公尺的那片大陸就是南極了！」我興奮的在舺板上觀看，雖然天色不佳、雲很低，但灰灰白白的蒼茫感，對我仍有吸引力。每年年底踏上南極大陸，幾乎就是我這十年來固定的儀式，彷彿一整年紛飛的思緒都可以在這塊寂靜大陸上沉澱。

正當我準備回房間穿雨褲、披防寒衣、下船登上南極土地時，探險隊長廣播：「由於風浪實在太大了，我們無法搭橡皮艇登岸，之後幾天風暴會越來越大，為了安全，我們現在就要回航。」餐廳的酒吧端來了香檳，要慶祝我們「抵達」南極。這是我一次拒絕喝酒，在經緯度上我們是抵達南極，但並沒有登上南極、踩踏南極大陸。

圖／聯經出版提供
圖／聯經出版提供

在舺板上望著南極大陸，他是那麼近，可是又不可親，我多麼渴望可以在冰上摔倒，痛快的感受從南極大地地心竄上來的冰與痛。當船往回開的時候，不禁感傷下一回抵達南極大陸不知何年何月？同行的旅人陷入集體沮喪，畢竟來一趟南極，時間和金錢都不是容易的事，有多少人有「下一次」的機會再從事一次南極之旅。

頓時明白，十年前黛安娜和史都華為何每天都帶著慶祝的心情悠遊南極，因為過去兩次旅行的失敗，讓他們珍惜每一天，能登上南極大陸真的是得來不易。但也是2018年登陸的失敗，我終於明白過去庫克、謝克頓必須回頭的心情，尤其謝克頓已經抵達南緯八十八度，就快到達南極點了，但天候就不允許他再往南行。

不管是數百年前或是此刻，南極依然是一切看天意的旅程，他的百變風景，只有企鵝可以概括承受。人類，在白色南國面前，只能臣服於他，在這裡發生的喜怒哀樂、登岸或不能登岸，全都是南極的風景。

就算企鵝已經是「適合」生存在南極的物種，經歷過冬之旅的薛瑞在見識過帝王企鵝艱苦的棲地後，寫著：「大自然是不肯通融的保母。」這句話，一直在我的歷次南極旅程中迴盪著。

圖／聯經出版提供
圖／聯經出版提供

※本文摘自《呼吸南極：在世界盡頭找一條路》，作者／鄭有利、黃麗如

南極 黛安娜 倫敦

相關新聞

既昂貴又看天吃飯「登陸南極」得來不易！ 喜怒哀樂都成風景

多年來，我以為我已見識到南極各式各樣的「冰」、「風」、「景」，但這塊神奇大陸，總是有讓人意想不到的事情會發生。南極的旅程充滿驚奇與不可控制，就算我們在探險設備精良的時代，也無法控制翻上來的浪、恣意竄流的浮冰。南極的各種風景我都甘願接受，只是我從沒想過，一趟南冰洋的航行，也是有可能無法登岸、到不了南極大陸。

曾在納粹集中營殺3518人 德國百歲翁「硬朗」遭起訴

德國近年力將仍在世的納粹人員繩之以法，檢方8日表示，一名100歲的前納粹集中營守衛被控共謀殺害3518人。

被迫關門？疫情之下德國零售業積極自救

在德國，絕大多數商店在疫情期間都被迫關門，但並沒有歇業：他們紛紛推出了線上訂購、線下自取業務。

2020慢走不送？ 美國博物館盼保存人們疫情記憶

過去一年武漢肺炎撼動全球，大多數人揮別2020年都是一句「慢走不送」。但不論人們多想將去年抹除，這場疫情都勢必深印在歷史...

女客要求驗車！師傅驚見「詭異裝置」 真相令人毛骨悚然

恐怖情人防不勝防！國外一名修車師傅日前幫女顧客驗車時，發現車子底盤下有「詭異圓盤」，經過檢查發現是台秘密追蹤器，後來從顧客口中得知應是前男友偷偷安裝，讓他聽了傻眼，決定拍片提醒大家要小心注意，網友看完紛紛驚呼「好險有找到，否則後果不堪設想」。

紅綠燈下的乞討者？「印尼銀人」街頭求生記

「銀色，是他們求生的顏色。」在夜晚車來車往的印尼街道上，你會看到全身塗滿銀漆、不分男女老少的「銀人」徘徊在路旁。夜裡的銀色會特別顯眼，而當紅燈之後，他們手拿銀色的小桶直接走到車道上，以各種表演方式——如舉牌子站著、站立不動、雙手合十、不眨眼睛等——吸引乘客、路人的目光，希望藉此賺取微薄收入；而當綠燈之際，他們又再撤退到路旁，等待下一個紅燈的來臨。這群印尼銀人並非當地真正的街頭藝人，而是因為疫情走頭無路、被迫以「街頭表演乞討」維生的「速成班街頭藝人」。這群街頭銀人是誰？在印尼疫情依然嚴峻、無業困境難解的情況下，他們的生活又將如何受到影響？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。