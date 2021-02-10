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紅綠燈下的乞討者？「印尼銀人」街頭求生記

女客要求驗車！師傅驚見「詭異裝置」 真相令人毛骨悚然

聯合新聞網 / 綜合報導
修車師傅發現顧客的汽車，遭前男友安裝追蹤器。圖擷自tiktok
修車師傅發現顧客的汽車，遭前男友安裝追蹤器。圖擷自tiktok

恐怖情人防不勝防！國外一名修車師傅日前幫女顧客驗車時，發現車子底盤下有「詭異圓盤」，經過檢查發現是台秘密追蹤器，後來從顧客口中得知應是前男友偷偷安裝，讓他聽了傻眼，決定拍片提醒大家要小心注意，網友看完紛紛驚呼「好險有找到，否則後果不堪設想」。

根據外媒報導，修車師傅kaos_noe在影片中表示，「客人擔心前男友安裝追蹤器在車上，希望我能幫忙檢驗一下」，原本他抱著半信半疑的態度，直到在底盤靠近輪胎處，發現一個圓形裝置，掃描上面QR Code並上網查詢，沒想到答案令他震驚，圓形黑盤其實是追蹤包裹的工具，結果被有心人士拿來追蹤女顧客的行蹤，所幸有及早發現。

影片被分享至TikTok，目前已累計超過180萬次觀看，30萬人按讚留言，「感謝你的檢查，你挽救了她的生命」、「很高興有找到，不曉得客人會不會有陰影」、「前男友太瘋狂了，好恐怖」、「電影出現的情節竟然真實上演」、「謝謝你的檢查，幫助客人免於危險」。

TikTok

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