日本峽谷出現如夢似幻冰世界 北海道層雲峽冰瀑季登場

位於日本北海道北部的上川町，目前正舉行「層雲峽溫泉 冰瀑季」。20座大小不一的冰製建物被七彩燈光所照射，在嚴寒冬日的峽谷中浮現出如夢似幻的景色。活動將持續至3月14日為止。

現場使用約1400根圓木製作「骨架」，並噴射出地下水。藉由吹入峽谷中的寒風，附著在圓木上的水變成了大冰柱，而冰柱與冰柱連接在一起後便形成了冰壁。此作業是從開始變得更加寒冷的11月展開，並耗時2個多月完成了冰製建物。

該活動在今年是第46屆。每年約有12萬人造訪，然而去年因為新型冠狀病毒疫情，在開幕後1個月便中止。今年則是取消設置小賣店等，採取感染防止對策後努力實現了開幕。層雲峽觀光協會的負責人員表示：「雖然因疫情而持續著辛苦的日子，希望這個景色能夠療癒人心。」

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