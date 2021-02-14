最好麻吉沉迷宗教還一直要拉入教 他問如何拒絕又不傷感情

美國50多歲男性在社群平台Reddit提到跟他年齡相仿、交情最好的朋友最近跟妻子沉迷新教會的活動，還要他一起信教，表示「若無法接受，將在地獄中燃燒。」原PO問網友該如何跟好友表明心意，讓對方停止傳教又不會傷感情？

原PO表示跟這好友情同兄弟，一起經歷人生各階段的風雨，很珍惜這份情緣，自己雖然從小會上教堂，但比較重視宗教「精神層面與智慧」而非「宗教意義」。現在因無法完全贊同好友的「救世主論點」而難以跟對方溝通。

網友teamasterzeta建議原PO向對方表明自己尊重他的信仰，也無意改變他的信仰，「相對地對方也要尊重你的信念。雙方溝通過程可能會有些摩擦，但若朋友因為自身信仰而不能尊重你，這段友誼可能很難維持下去。」

網友jagsingh85也分享經驗，表示自己跟好友信仰不同，但會試著說對方理解的語言：「原PO可以跟朋友說很高興他再次找到了上帝，他應該祈禱你也找到上帝，只是他如果太過熱切地想說服你，反而會造成反效果，讓你更遠離宗教信仰。」

網友Ques0理解原PO朋友的心意，認為好友是真心希望原PO過得好，只是好友的方法錯了。建議原PO可明確告知好友：「知道你很關心我，也想幫我。但我目前還沒準備好要接受信仰，所以請停止說服我，否則會讓我很不舒服也想終結我們的友情，你可以在未來將信仰付諸在生活裡，如果有一天我改變想法，我會讓你知道。」