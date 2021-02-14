快訊

台灣輸出越南個案1例？ 陳時中下午2時開記者會說明

謝淑薇爆冷直落二橫掃對手 創台灣首位闖進大滿貫女單8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最好麻吉沉迷宗教還一直要拉入教 他問如何拒絕又不傷感情

聯合新聞網 / 綜合報導
50多歲男性最好的朋友最近沉迷於宗教，積極說服他一起信教。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
50多歲男性最好的朋友最近沉迷於宗教，積極說服他一起信教。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

美國50多歲男性在社群平台Reddit提到跟他年齡相仿、交情最好的朋友最近跟妻子沉迷新教會的活動，還要他一起信教，表示「若無法接受，將在地獄中燃燒。」原PO問網友該如何跟好友表明心意，讓對方停止傳教又不會傷感情？

原PO表示跟這好友情同兄弟，一起經歷人生各階段的風雨，很珍惜這份情緣，自己雖然從小會上教堂，但比較重視宗教「精神層面與智慧」而非「宗教意義」。現在因無法完全贊同好友的「救世主論點」而難以跟對方溝通。

網友teamasterzeta建議原PO向對方表明自己尊重他的信仰，也無意改變他的信仰，「相對地對方也要尊重你的信念。雙方溝通過程可能會有些摩擦，但若朋友因為自身信仰而不能尊重你，這段友誼可能很難維持下去。」

網友jagsingh85也分享經驗，表示自己跟好友信仰不同，但會試著說對方理解的語言：「原PO可以跟朋友說很高興他再次找到了上帝，他應該祈禱你也找到上帝，只是他如果太過熱切地想說服你，反而會造成反效果，讓你更遠離宗教信仰。」

網友Ques0理解原PO朋友的心意，認為好友是真心希望原PO過得好，只是好友的方法錯了。建議原PO可明確告知好友：「知道你很關心我，也想幫我。但我目前還沒準備好要接受信仰，所以請停止說服我，否則會讓我很不舒服也想終結我們的友情，你可以在未來將信仰付諸在生活裡，如果有一天我改變想法，我會讓你知道。」

信仰 教堂 Reddit

延伸閱讀

婚後新房迷信婆婆狂指點 媳：搞到我家像鬼屋？

夫妻收到「神聖訊息」拿啞鈴打死女兒 稱女兒隔天就會復活

帥氣機長其實是控制狂！ 未婚妻崩潰殺死親生兒入獄

老闆超迷信！公司燒香擺神桌請乩童 她還因神旨被解僱

相關新聞

最好麻吉沉迷宗教還一直要拉入教 他問如何拒絕又不傷感情

美國一名50多歲的男性的好朋友最近跟妻子沉迷新教會的活動，還要他一起信教，表示「若無法接受，將在地獄中燃燒。」原PO問網友該如何跟好友表明心意，讓對方停止傳教又不會傷感情？

印度暴洪後形成新湖泊 當局實地探勘以防再釀災

印度北部山谷日前發生嚴重洪災，地質學者和當局發現當地出現一個新形成的湖泊，擔心引發另一波暴洪，當局為此出動直升機調查，並...

印度南部爆竹工廠爆炸事故 至少19死數十傷

印度當局今天表示，南部一間爆竹工廠發生爆炸事故，造成至少19人死亡、數十人受傷

禁用衛生棉條？墨西哥欺負女性月經的「首都減塑令」

「墨西哥政府到底和女性有什麼仇？」都會人口超過2,160萬人的墨西哥首都——墨西哥城（CDMX）——自2021年元旦開始推行「環保限塑令」，全面性地禁止「非必要的」塑膠一次性製品，希望最大程度地減少首都巨量、難以處理的塑膠垃圾，並意圖自此把高汙染的墨西哥城轉變更加永續的「綠色首都」。然而這份一刀砍的限塑令範圍，不僅禁用了塑膠餐具、吸管、飲料杯蓋，就連棉花棒，以及墨西哥女性生理期最常用的「衛生棉條」都遭到禁用下架。相關禁令上路後，自2月開始擴大取締，逼使全首都零售通路架上的衛生棉條一夜消失。不滿的民眾紛紛譴責歪樓的限塑令，不只加劇了墨西哥社會的性別不平等與女性歧視，「更讓女性生理期的基本尊嚴...變成了一種不可踰越的『階級特權』。」

台灣出生的林琪兒獲NASA重用 2022再飛太空站

台灣出生的美國太空人林琪兒（Kjell Lindgren）入選2022年國際太空站任務，將搭乘太空探索科技公司（Spac...

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。