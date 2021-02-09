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女上尉在海軍基地跟男友合拍色情片 上傳成人網站販售

聯合新聞網 / 綜合報導
女上尉跟男友(右)合拍色情片上船成人網站。圖／取自metro
女上尉跟男友(右)合拍色情片上船成人網站。圖／取自metro

英國皇家海軍29歲女性上尉詹金斯（Claire Jenkins）日前被控跟同事男友多丁頓（Liam Doddington）在海軍基地Faslane拍攝多部色情片，還在成人網站上販售這些內容。

英國媒體《地鐵報》（Metro）報導，英國海軍已著手偵訊同在Faslane值勤的詹金斯跟多丁頓。

報導指出詹金斯平時負責指揮了潛艇上的水手隊，並在海上部署特種部隊以執行特殊任務，她在業餘時間以假名泰勒（Cally Taylor）拍攝並上傳自己的性愛畫面到付費成人平台Only Fans。

詹金斯Only Fans的個人資料上寫著：「我29歲，平時做朝九晚五的工作，我喜歡下流且有趣的事。我壞壞的那一面有時會使我陷入麻煩，但從中獲得的興奮感會讓我變得很性感且引人犯罪。」

詹金斯上週向基地所有上司坦承一切，長官們都不敢相信，因為可能涉及各種安全風險。

皇家海軍發言人表示目前正進行調查，拒絕透露進一步消息，但強調「如果有員工未能按照軍方價值觀和標準行事，將毫不猶豫地採取適當行動。」

性愛 英國 海軍

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