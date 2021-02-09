11歲童陳屍家中儲物箱…死時嚴重營養不良 繼母疑下毒到水裡

美國警方去年一月在一處民宅發現11歲男孩羅曼（Roman Lopez）的屍體，法院月初開庭以虐童等罪名起訴羅曼的36歲生父喬登（Jordan Piper）和38歲繼母琳賽（Lindsey Piper），但2人皆不認罪。

美國廣播公司abc報導，羅曼去年一月被通報為失蹤人口，而喬登、琳賽以及他們其他7個孩子才剛搬到新家。警方在羅曼失蹤的隔天，在他們的新家裡發現羅曼屍體。驗屍結果顯示羅曼死時「嚴重營養不良且脫水」，喬登跟琳賽月初因虐童、在羅曼的飲用水裡下毒等罪名遭到逮捕。

報導指出，警方最初調查此案朝非自然死亡（suspicious death）方向偵辦，但搜尋羅曼的住所沒發現任何東西。第2次搜查家裡才在地下室儲藏箱發現羅曼的屍體。

警方與地方檢察官在一份聲明裡表示這個案件在社區中激起了很多疑問與感傷的情緒，但「對調查小組充滿信心，且會持續追查真相。」並預計本月9日下午再次開庭審理此案。