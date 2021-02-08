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16歲偷渡客躲飛機起落架高空忍零下低溫 失溫入院大難不死

香港01 / 朱利安
荷蘭政府在英國倫敦飛抵的貨機上，發現有16歲肯亞青年藏身起落架，初步調查顯示他在飛機上忍受零下的低溫，途經肯亞、土耳其和英國，抵達荷蘭馬斯垂克時已嚴重失溫，正於醫院接受治療。 示意圖／ingimage
荷蘭政府在英國倫敦飛抵的貨機上，發現有16歲肯亞青年藏身起落架，初步調查顯示他在飛機上忍受零下的低溫，途經肯亞、土耳其和英國，抵達荷蘭馬斯垂克時已嚴重失溫，正於醫院接受治療。 示意圖／ingimage

落後地區的難民為求越洋求生，不時冒着生命危險偷渡他國。最近荷蘭當局在英國倫敦飛抵的貨機上，發現有16歲肯亞青年藏身起落架，初步調查顯示他在飛機上忍受零下的低溫，途經肯亞、土耳其和英國，抵達荷蘭馬斯垂克時已嚴重失溫，正於醫院接受治療，機場發言人亦指該青年能生存下來是「非常幸運」。

據英媒報道，涉事的土耳其航空貨機上周三（3日）於肯亞內羅畢起飛，曾在土耳其伊斯坦堡和英國倫敦降落停留，上周四（4日）下午飛抵荷蘭馬斯垂克亞琛機場（Maastricht Aachen airport），估計該名16歲青年在肯亞偷偷躲進飛機起落架的空間。

該名青年曾在1.9萬尺（約5800米）的高空忍受零下低溫數小時，現因低溫症而住院，暫時未有生命危險。荷蘭當局正調查案件是否與人口販賣集團有關。

馬斯垂克亞琛機場發言人則表示，「他真的非常幸運能捱過這些」，因為過去不少以相同方法偷渡的人，均無法在高空低溫下生存，不是在飛行期間失溫凍死，便是從飛機上掉落。

延伸閱讀：

北美浣熊「偷渡」去越南 藏貨櫃35日狂食急凍食品 員工開門崩潰

偷渡男藏飛機起落架9小時 臨降落前從高空墮斃 血濺民宅花園

文章授權轉載自《香港01》

荷蘭 偷渡 難民

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