為什麼日本人就是說不好英文？媒體列七大理由分析

日本觀光業發達，吸引了世界各國無數的觀光客，但是日本民眾的英文能力普遍不佳，碰到有人說英文就手足無措，也是長久以來的問題。最近就有日本媒體，探討了日本人之所以英文不佳的理由。

根據日本媒體「Searchina」報導，最近中國入口網站百度，分析了日本人英文不好的「七大理由」。第一點是因為日本習慣片假名，因此在說英文時，也不自覺得使用假名式的單音節，因此影響到英語發音。第二點因為日文中的片假名中，自創了很多「和式英文」，很多日本人便以為那些詞彙和英文原文一樣，實際上外國人根本聽不懂是什麼。

第三點則是在日文之中，發音一定是「母音」加「子音」一起，缺乏純母音如「V」、「H」結尾的發音，所以碰上英文會不習慣。第四點是在日本社會，即使不會英文，也能找得到工作，因此一般人學習英文的意願不高。第五點則是英語教育上，太過偏重考試取向，使得一般人學了，也是較缺乏實用性的英文。

第六點是日本人的個性，大部分的人都害怕講錯，所以日常中不願意積極開口說英文，久而久之碰到該講英文的時候，當然什麼話都說不出來。最後，因為日本社會自成的氛圍，所以要是能說得一口有如美國人般的溜英文，反而會被同儕以異樣眼光看待。

日本網友看到這些分析，紛紛表示「雖然批評日本覺得有點生氣，但這是事實，日本要是平均英文能力再好一點，一定會比香港、新加坡更容易吸引到一流企業進駐」、「不只英文，將學習外國語視為『教養』的時代會一直持續」、「最近年輕人英文有變好啦，留學的很多，網路也有很多教材」。