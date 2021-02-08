「鮮血滲樓下天花板」 狠男斬首孕妻、用110刀砍死岳父

俄羅斯一名男子不但綁架並殺害懷孕的妻子，更慘忍的在路上用刀子捅死自己的岳父，直到妻子的血液滲到樓下住戶的天花板，才讓案件曝光。目前，據當地警方調查發現，因男子長期的家暴妻子，才使懷孕的妻子想離婚並搬回父親家，沒想到男子卻一氣之下將妻子斬首，後來在路上又遇到剛下班的岳父，又將對方殺害。

據英國媒體《每日星報》報導， 事發於俄羅斯彼爾姆市（Perm）的一棟公寓中，男子肖薩法羅夫（Shokhnazar Shosafarov）與21歲妻子莎漢姆（Shabham Shosafarov）育有2歲的兒子與4個月的女兒，目前莎漢姆肚中更懷有身孕，但男子卻用刀狂砍對方胸部2刀，再慘忍將她的頭割下來。

隨後，肖薩法羅夫將2名孩子帶去岳母家，卻在路上遇到48歲岳父拉蘇洛夫（Khodzhikurbon Rasulov）後，竟直接將對方刺死，且經驗屍發現，拉蘇洛夫全身多達110刀的傷口。經當地媒體報導後，因肖薩法羅夫的行徑過於殘忍，引起大批民眾圍觀抗議，甚至要求當局將他吊死。

據相關單位了解後發現，莎漢姆因為長期遭到肖薩法羅夫虐待，才會提出離婚並且要搬回父親家，結果在半路上被丈夫抓到，被綁架回公寓殺害。肖薩法羅夫因涉嫌犯下2項謀殺罪接受調查中，罪名若成立可能被判處終身監禁。