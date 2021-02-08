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植物也會發mail？科學家「教」菠菜回傳訊號 通報環境變化

聯合新聞網 / 綜合報導
科學家透過奈米科技，將菠菜轉變為能檢測爆炸物質的傳感器，並回傳訊息給科學家。圖／取自：ingimage
科學家透過奈米科技，將菠菜轉變為能檢測爆炸物質的傳感器，並回傳訊息給科學家。圖／取自：ingimage

美國麻省理工學院科學家日前透過奈米科技 （Nanotechnology）將菠菜轉變為能檢測爆炸物質的傳感器，並回傳訊息給科學家。

歐洲新聞台（Euronews）報導，當菠菜根檢測到地下水中、常在地雷等炸藥裡發現的化合物硝基芳香（nitroaromatics）時，便會透過葉片裡碳奈米管發出信號。紅外線攝影機接著會讀取信號，並發送警示的電子郵件給科學家。這種稱為「植物奈米仿生學（plant nanobionics）」的技術賦予植物新使命。

主導此次實驗的科學家斯特拉諾（Michael Strano）表示植物是很好的分析化學家，「在土壤裡有很廣大的根部網絡，能持續採集地下水，並能自行將水分輸送到葉子裡。」強調這次的新嘗試突破人類跟植物的溝通障礙。

斯特拉諾提到這次實驗的主要目的是檢測爆炸物，但未來可望成為污染和其他環境條件的警告訊息。斯特拉諾透露在研究早期階段，他們使用奈米微粒將植物製成污染物傳感器，能測出由燃燒引起的一氧化氮汙染物。

美國化學學會（American Chemical Society）科學家日前也發現菠菜能轉化為碳奈米片，成為提高金屬空氣電池和燃料電池效率的催化劑。金屬空氣電池是鋰離子電池更節能的替代品，目前智慧型手機等產品仍使用鋰離子電池。

報導指出，菠菜富含鐵和氮，是形成催化劑化合物中的重要元素。科學家在實驗中洗淨菠菜，榨汁並研磨成粉末，最後做成奈米片。

奈米 麻省理工學院 生技

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