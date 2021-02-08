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一流名校經濟系畢業…他社交障礙屢遭職場霸凌辭職 年過40仍靠雙親過活

聯合新聞網 / 綜合報導
日男松田博巳（化名）畢業自名校應慶大學經濟系，但因為有社交恐懼，至今仍無法順利找到工作，只能靠雙親救濟與投資股票維生。圖擷取自日刊SPA!
日男松田博巳（化名）畢業自名校應慶大學經濟系，但因為有社交恐懼，至今仍無法順利找到工作，只能靠雙親救濟與投資股票維生。圖擷取自日刊SPA!

許多人在求學階段，或許都希望能夠拚出一番好成績，考上知名高中大學，讓自己的前途加分。不過考上名校，卻也不代表出社會就能一帆風順。日本最近就報導一位男性，雖然出身自名校應慶大學，卻在畢業十幾年後仍是無業狀態。

根據日本媒體「日刊SPA!」報導，現年43歲的松田博巳（化名），雖然從小就成績不錯，但有不善於與人交際的毛病，因此跟其他孩子處得並不好。後來他因此遭到同儕霸凌，更讓他恐懼周圍的視線，即使考上應慶大學經濟系也未見改善，讓他中間一度休學，過著每天上網、足不出戶的生活。

松田當了三年的「家裡蹲廢柴」之後，因為看到高中同學都已經開始出社會工作，自覺這樣下去不行，總算是回到學校，花了兩年時間畢業。此時松田的學弟打算創立新創公司，希望松田能加入，松田以為新創產業的工作環境不會那麼大，而且待遇也不錯，因此接受了邀請。

然而實際開始工作後，才發現公司老闆自己就是會職場霸凌的人，而且還經常以員工認股代替薪水。松田撐了一年多，最後還是受不了離職。後來雖然嘗試去考稅理士，但還是半途而廢。

目前松田靠著雙親救濟過活，沒有工作的他，把目標放到了股票投資上，並且從圖書館借了不少書籍，研究如何投資股票。不過實際收入仍是0元，是否真的能靠投資翻身，仍然是未知數。

日本 職場

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