快訊

境外+1、無新增本土！ 女曾在英國確診 返台再次確診

直播／疫苗接種細節將出爐？陳時中下午2時記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

53年前南極掉錢包…91歲退役氣象學家喜獲失物：久到都忘了

聯合新聞網 / 綜合報導
91歲退役的海軍氣象學家尋獲53年前遺失的皮夾。圖／取自sandiegouniontribune
91歲退役的海軍氣象學家尋獲53年前遺失的皮夾。圖／取自sandiegouniontribune

美國媒體《聖地亞哥聯合論壇報》（The San Diego Union-Tribune）報導，當地一名91歲退役的海軍氣象學家格里舍姆（Paul Grisham）上月底尋獲53年前遺失的皮夾。

報導指出，皮夾是在即將拆除的南極洲最大科學研究中心麥克默多觀測站（McMurdo Station）一棟建築裡的置物櫃後方找到，再透過電子郵件、臉書訊息和信件等聯繫方式尋回原主。皮夾裡的海軍證、駕照、要寄給格里舍姆妻子的匯票等物件都原封不動保留下來。格里舍姆說自己壓根忘記在南極洲弄丟皮夾，但很感謝人們的協助。

找到格里舍姆的3人組是狄卡托（Stephen Decato）、琳柏（Sarah Lindbergh）以及非營利組織員工麥基（Bruce McKee），他們先前曾2度幫海軍找回遺失物件。

曾在南極洲進行研究工作的狄卡托去年在商店看見一條待價而沽、標示私人編號的海軍手環，他買下這條手環，並透過女兒琳柏的協助，在麥基的退伍軍人臉書頁面找到原物主。

狄卡托的前雇主聽聞他成功找回海軍手環主人的故事後，又寄給他一些在2014年麥克默多觀測站拆毀大樓中找到的皮夾，再次輾轉找回第2個皮夾主人以及格里舍姆。

尋物牽線人之一麥基說自己對軍人的故事深感興趣，這次找回格里舍姆的錢包，「對當事人來說意義重大，因為裡面物件承載著很珍貴的記憶。」

南極 退伍軍人 駕照 海軍

延伸閱讀

時隔9年才拆開結婚禮物 裡頭竟藏著「挽救婚姻的2張紙條」

怎麼掉的？水肥車裡發現戒指豋上新聞 失主出面是名外科醫生

樹下挖出小金人 竟是價值7600萬亨利八世遺失皇冠裝飾

怎麼塞的？嬤拿出超過20年藥酒驚見「苦瓜完全體」 網揭正解

相關新聞

天地變色！撒哈拉沙塵橫掃歐陸 「橘色雪地」酷似火星地景

撒哈拉沙漠的沙塵本月6日跟著非洲強風橫掃歐洲。阿爾卑斯山滑雪勝地拉福利（La Fouly）的民眾拍下橘黃色沙塵覆蓋雪地跟整片天空。

華人曾被稱「土人」？ 印尼華人的稱呼與認同流變

印尼華人究竟是印尼人，還是華人？阿雪阿姨在吉隆坡看到花布和傳統樂器會說，「這是我們的，但是被馬來西亞說是他們的。」無論真相是什麼，她為印尼不平的怒意是真的。儘管她在新加坡買房，但也不想定居，就算新加坡有乾淨的水和空氣、便利的交通，還是比不上雅加達。

捨身救人的日韓鐵道英雄：不能忘的新大久保事故

2021年1月26日，正當日本與韓國仍受到武漢肺炎（COVID-19新冠肺炎）疫情籠罩時，位於東京新大久保站與韓國釜山，同時舉辦了「新大久保駅事故20週年紀念儀式」，紀念這個事故的死難者。

53年前南極掉錢包…91歲退役氣象學家喜獲失物：久到都忘了

美國91歲退役的海軍氣象學家上月底尋獲53年前在南極觀測站遺失的皮夾。

喜馬拉雅山洪災 專家：全球暖化加速冰河消融

喜瑪拉雅冰河今年冬季異常消融，導致印度北阿坎德省昨天發生洪暴沖毀水壩，造成至少7人死亡，約170人失蹤。專家認為，這可能...

歐洲急凍 荷蘭10年來首遇暴風雪

荷蘭和德國部分地區今天白茫茫一片，突如其來的暴風雪導致飛機與火車交通中斷，一些2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。