53年前南極掉錢包…91歲退役氣象學家喜獲失物：久到都忘了

美國媒體《聖地亞哥聯合論壇報》（The San Diego Union-Tribune）報導，當地一名91歲退役的海軍氣象學家格里舍姆（Paul Grisham）上月底尋獲53年前遺失的皮夾。

報導指出，皮夾是在即將拆除的南極洲最大科學研究中心麥克默多觀測站（McMurdo Station）一棟建築裡的置物櫃後方找到，再透過電子郵件、臉書訊息和信件等聯繫方式尋回原主。皮夾裡的海軍證、駕照、要寄給格里舍姆妻子的匯票等物件都原封不動保留下來。格里舍姆說自己壓根忘記在南極洲弄丟皮夾，但很感謝人們的協助。

找到格里舍姆的3人組是狄卡托（Stephen Decato）、琳柏（Sarah Lindbergh）以及非營利組織員工麥基（Bruce McKee），他們先前曾2度幫海軍找回遺失物件。

曾在南極洲進行研究工作的狄卡托去年在商店看見一條待價而沽、標示私人編號的海軍手環，他買下這條手環，並透過女兒琳柏的協助，在麥基的退伍軍人臉書頁面找到原物主。

狄卡托的前雇主聽聞他成功找回海軍手環主人的故事後，又寄給他一些在2014年麥克默多觀測站拆毀大樓中找到的皮夾，再次輾轉找回第2個皮夾主人以及格里舍姆。

尋物牽線人之一麥基說自己對軍人的故事深感興趣，這次找回格里舍姆的錢包，「對當事人來說意義重大，因為裡面物件承載著很珍貴的記憶。」