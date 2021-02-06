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韓國超萌IG女神在中日爆紅 逆齡神賜身材吸50萬粉絲

香港01 / 珍露姐姐
韓國網紅可可（Coco）憑著萌萌的外表和超傲人的身材，在Instagram吸納超過57萬名粉絲追蹤。（Instagram@coco20002）
韓國網紅可可（Coco）憑著萌萌的外表和超傲人的身材，在Instagram吸納超過57萬名粉絲追蹤。（Instagram@coco20002）

韓國網紅可可（Coco）憑著萌萌的外表和超傲人的身材，在Instagram吸納超過57萬名粉絲追蹤。除了受韓國人歡迎之外，她在大陸、日本等地也十分有人氣，經常吸引海外粉絲留言。

1992年出生的可可，以韓國年齡計算，今年已經踏入30歲。2014年，她加入Afreeca TV當直播主，一開始沒有很高人氣，後來她改變經營模式，開創了韓國直播界的先河，於直播期間穿著各種cosplay服示人，稱為「Coco式直播」，得到很多人模仿。

除此之外，可可在Instagram上也經常貼出性感照片，吸引中日韓各地的粉絲支持，至今已經有超過57萬名追蹤者。不少粉絲大讚可可雖然已經30歲，但樣子依然十分童顏。

可可現時於YouTube上經常拍片分享跟弟弟的日常生活。雖然不少粉絲都十分羨慕弟弟能有一個這麼火辣的姊姊，不過弟弟卻笑言，對於姊姊經常在各大平台上上載賣弄身材的照片和影片感到非常噁心，「每次看她擺pose都想揍她」。

可可在Instagram上也經常貼出性感照片，吸引中日韓各地的粉絲支持。（Instagram@coco20002）
可可在Instagram上也經常貼出性感照片，吸引中日韓各地的粉絲支持。（Instagram@coco20002）

清純女團轉戰YouTube大展身材

韓國網紅林李知Leezy（譯音），曾經因為被指外表長得像日本知名女星廣末涼子而人氣急升。（Instagram@imleezy86）
韓國網紅林李知Leezy（譯音），曾經因為被指外表長得像日本知名女星廣末涼子而人氣急升。（Instagram@imleezy86）

韓國網紅林李知Leezy（譯音），曾經因為被指外表長得像日本知名女星廣末涼子而人氣急升。女團、演員出身的她近年轉戰YouTube界，穿著極度性感的衣服演奏樂器。

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文章授權轉載自《香港01》

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