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超幸運！賠率僅2.825億 婦人連兩天中2次頭獎成千萬富翁
每個人心目中一定多少都曾經擁有「一夜間暴富」的幻想，希望能夠中頭彩當上千萬富翁，但通常人一生中能夠中頭彩的機率極小。不過近日美國竟有一名婦人連續兩天中兩次頭獎，共抱回60萬美金（約新台幣1677萬）的獎金，讓眾人都不敢置信。
根據《 FOX 29 》報導，日前美國愛荷華州（Iowa）的一名婦人奧琳（Orlene Peterson）在雜貨店內買了一張刮刮樂，沒想到回家後竟幸運的刮出20萬美金（約新台幣559萬）的頭獎，接著隔天她又在不同商店買了刮刮樂，刮開後又發現自己贏得了30萬美金（約新台幣838萬）的獎金。
報導中提到，連續兩天都中頭獎的賠率為2.825億，因此奧琳真的是相當幸運。奧琳表示，自己連續兩天在不同城市和不同商店買刮刮樂，對於連續中獎她簡直不敢相信「一開始我以為是中了1000美金（約新台幣3萬），我從沒想過我會刮中20萬美金（約新台幣559萬），而且第二天又發生」。
最後奧琳果真如願以償領取到了50萬美金（約新台幣1398萬）的合併獎金，瞬間成為千萬富翁。她也希望能夠運用這些獎金還清帳單，並購買新的卡車去拉斯維加斯（Las Vegas）旅行。
Idaho woman wins $500,000 on 2 scratch game tickets https://t.co/JjJbDbcAEs— KTVB.COM (@KTVB) February 4, 2021
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