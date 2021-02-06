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小隕石墜落澳洲學校冒煙引NASA關注 真相曝光笑翻網友

香港01 / 謝茜嘉
該顆黑色隕石在草地上滑行出一條長長的拖痕，甚至仍在冒煙。（facebook Australia crash investigation unit）
該顆黑色隕石在草地上滑行出一條長長的拖痕，甚至仍在冒煙。（facebook Australia crash investigation unit）

隕石墜落的場景通常只在科幻電影見到，今次竟在澳洲一間學校發生？當地昆士蘭（Queensland）一所學校指有顆隕石從天而降，相片更引起美國太空總署NASA關注，但調查後才發現是假的，整件事原來與學校的學生活動有關。

「澳洲事故調查組」（Australia crash investigation unit）於facebook上載相片，表示有顆隕石墜落在昆士蘭的「馬蘭達州立學校」（Malanda State School）。相中可見，該顆黑色隕石在草地上滑行出一條長長的拖痕，甚至仍在冒煙，警方到場後更圍封現場，甚至引來NASA關注。

相片公開後，不少網友紛紛揣測隕石的來歷，馬蘭達州立學校後來在臉書（facebook）專頁解釋，稱隕石只是學生的道具，他們當時正在進行課堂活動，模擬報道隕石墜落。

校長馬克（Mark Allen）表示，校方收到世界各地關心，包括NASA人員，對方還要求學校向甘迺迪太空中心（Kennedy Space Centre）提交隕石報告。當地居民丹尼爾（Daniel Moss）表示，小鎮彼此都很友好，警察都願意接受學生邀請到場，讓整個報道更逼真，坦言沒想到學生的報告會在網上爆紅。

馬蘭達州立學校後來在臉書專頁解釋，其實隕石只是學生的道具，他們當時正在進行課堂活動，模擬報導隕石墜落。（Malanda State School截圖）
馬蘭達州立學校後來在臉書專頁解釋，其實隕石只是學生的道具，他們當時正在進行課堂活動，模擬報導隕石墜落。（Malanda State School截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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