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「不跟矮男約會」太膚淺？ 網戰爆：長得帥就不是問題

聯合新聞網 / 綜合報導
一名英國女網友日前在網路上發文詢問，不想跟比自己矮的男生交往會不會很膚淺，引發熱議。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
一名英國女網友日前在網路上發文詢問，不想跟比自己矮的男生交往會不會很膚淺，引發熱議。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

隨著世代的變遷，年輕民眾雖對伴侶的身高條件持有不同的想法，但多數人依然認為，擇偶時男方身高需至少比女生略高，找另一半才會更有優勢。不過，一名外國女網友日前在網路上發文透露，「絕不跟比自己身高矮的男性約會」是否真的太過於膚淺？此文一出，掀起兩方網友論戰，引發熱議。

根據英國每日郵報》報導，一名英國女網友日前在知名論壇Mumsnet上以標題「你是否會跟比自己矮的人約會」發文表示，決定和交友軟體Tinder上認識的男性網友見面，與對方在網路上聊天過程都十分愉快，男方也住自家附近，各方面都非常合拍。

然而，原PO卻發現該名男網友的個人照看起來身高並不高，但自己身高卻有5呎8吋(約173公分)，過去也總是跟身高修長的男性交往，這讓原PO認為對方身高會讓她非常困擾，出門在外難免讓人聯想到像母子，因此詢問網友們，自己是否太以貌取人了？

許多網友在下方留言贊同原PO，認為男方比女生矮真的很奇怪，「不，我很嬌小，高個子的男性更有吸引力」、「我不會跟矮的男生約會，這會讓我看起來很龐大」、「我永遠喜歡高的男生，我從不跟低於180公分的男性交往」、「我曾經跟一位跟我一樣高的男性交往，但穿高跟鞋時，總是很不自在」。

除此之外，也有許多人覺得比起對方身高，理念相通才能走的長久，「如果矮個子的男性長得帥人又好，身高不是問題」、「身高完全不影響我，我跟很多身高矮的人交往」、「我反而喜歡跟個子不高但對我好的男生交往」、「我不敢相信你只因為對方身高就不想跟他約會」、「矮的男生讓我感到舒服自在」。

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