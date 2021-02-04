各國樂園更新設施 杜拜高空鞦韆創紀錄

位在50層樓高的「盪鞦韆」近日在杜拜揭幕，成為世界最高盪鞦韆設施，另外，阿聯也將開放高210公尺，破高度紀錄的「Ain Dubai」摩天輪。趁著疫情，世界各國都積極建造具特色或創紀錄的主題設施或景點，希望在經歷觀光大低潮後可以吸引人們入園。

比肩「大金字塔」

《CNN》報導，杜拜的寶萊塢樂園近日公布園內新建九座新設施，其中包括消耗421噸(約381924公斤)鋼材，耗時兩年才完成的「空中飛人」。該設施高140公尺，與埃及吉薩知名的大金字塔同高。

這座巨無霸「高空鞦韆」讓遊客可以體驗在近50層樓高空俯瞰園區景色，同時享受鞦韆360度高速旋轉的刺激體驗，想必會成為大心臟觀光客的杜拜必去景點之一。

210公尺摩天輪

加拿大建築公司科進集團日前宣布，將在阿聯開放高210公尺的「Ain Dubai」摩天輪供遊客搭乘，而Ain Dubai也將擊敗拉斯維加斯，高167公尺的High Roller，成為世界最高摩天輪。

而紐約旅遊雜誌《旅遊+休閒》整理出了2021年全球樂園中新開幕的設施或主題區，讓心癢癢的遊客能夠先規劃疫情後的出遊行程。其中包括美國迪士尼將設計《料理鼠王》、《星際大戰》等知名作品主題區；美國環球影城則會開放時速113公里的「侏儸紀飛車」。

而對於台灣遊客來說，鄰近的日本環球影城也將把園區改造成「任天堂世界」，集結大小朋友們喜愛的遊戲角色，希望迎回疫情前人潮；北京環球影城則會以《哈利波特》及《功夫熊貓》為主軸，並融合中國風設計，期盼碰撞出與以往不同的全新火花。

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