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全球首例「手臉移植」成功！全身80%三級燙傷男獲新生
美國CNN報導，紐澤西州22歲男子迪米歐在2018年因開車打瞌睡發生車禍，汽車失控撞到路邊翻覆起火，導致他全身80%三級燙傷。他在去年8月接受臉和雙手移植手術，但醫生在宣布手術成功前必須確保移植器官不會產生排斥，因此紐約大學朗格尼醫學中心直到3日才宣布手術成功。這也是全球首例面部和手部移植手術成功案例。
全球過去僅有兩次試圖完成面部和手部移植的案例，但都沒有成功。這次手術動用橫跨六個外科手術團隊的80名人員，及兩間相鄰的手術室，歷時23小時。醫療團隊從2019年初就開始準備這樣手術，期間也曾遇過捐贈者難尋和新冠肺炎疫情衝擊等問題。
迪米歐在術後住了加護病房45天，隨後轉出加護病房又繼續住院2個月，他現在正在練習微笑、眨眼等臉部動作，每天要進行復健數小時。迪米歐表示，他十分感謝捐贈者無私犧牲，也希望分享自己的故事鼓勵全世界。
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