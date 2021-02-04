聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球首例「手臉移植」成功！全身80%三級燙傷男獲新生

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
美國紐澤西州廿二歲男子迪米歐在二○一八年因起火車禍，導致全身百分之八十的三級燙傷，並於去年八月接受臉和雙手移植手術重獲新生。圖為術前（左）和術後（右）的迪米歐對比。
美國紐澤西州廿二歲男子迪米歐在二○一八年因起火車禍，導致全身百分之八十的三級燙傷，並於去年八月接受臉和雙手移植手術重獲新生。圖為術前（左）和術後（右）的迪米歐對比。

美國CNN報導，紐澤西州22歲男子迪米歐在2018年因開車打瞌睡發生車禍，汽車失控撞到路邊翻覆起火，導致他全身80%三級燙傷。他在去年8月接受臉和雙手移植手術，但醫生在宣布手術成功前必須確保移植器官不會產生排斥，因此紐約大學朗格尼醫學中心直到3日才宣布手術成功。這也是全球首例面部和手部移植手術成功案例。

全球過去僅有兩次試圖完成面部和手部移植的案例，但都沒有成功。這次手術動用橫跨六個外科手術團隊的80名人員，及兩間相鄰的手術室，歷時23小時。醫療團隊從2019年初就開始準備這樣手術，期間也曾遇過捐贈者難尋和新冠肺炎疫情衝擊等問題。

迪米歐在術後住了加護病房45天，隨後轉出加護病房又繼續住院2個月，他現在正在練習微笑、眨眼等臉部動作，每天要進行復健數小時。迪米歐表示，他十分感謝捐贈者無私犧牲，也希望分享自己的故事鼓勵全世界。

手術 新冠肺炎 復健

延伸閱讀

菲移工罹致命腦瘤視力模糊 雇主、醫齊力「拆彈」成功

女星自曝整形失敗毀容照　「鼻頭發黑壞死」訴慘痛經歷

么兒轉普通病房 5寶爸願意接受前雇主51K工作

78歲老婦腳底起超大水泡 家屬送醫才知是電暖器燙傷

相關新聞

全球首例「手臉移植」成功！全身80%三級燙傷男獲新生

美國CNN報導，紐澤西州22歲男子迪米歐在2018年因開車打瞌睡發生車禍，汽車失控撞到路邊翻覆起火，導致他全身80%三級...

幻視真人版？美饒舌歌手將近七億元粉鑽「鑲進額頭」

美國饒舌歌手「小烏茲弗特」（Lil Uzi Vert）向來以誇張、瘋狂的風格受粉絲喜愛，他近日更直接將一顆價值2400萬...

影／消防員滅完火卻遭天降冷氣機爆頭 全靠「它」保住性命

根據日本媒體「日テレNEWS24」報導，美國紐約的住宅街，在近日發生一起火警。消防員趕到後成功滅火，但就在準備打告回府時，一台在原先火場二樓的室外空調機突然掉落，並且非常不巧地，就正好砸在其中一位消防員頭上。

為醫護募3000萬英鎊 英百歲老兵染疫逝

高齡100歲的英國二戰老兵摩爾去年在自家花園繞行100圈，致力幫醫護人員募款，感動全世界。他在確診新冠病毒後於1月31日...

音樂能終止戰爭嗎？以巴青年音樂家共組交響樂團

雖然來自彼此對立的民族陣營，他們也都曾經和自己的國家有所矛盾，但由於對音樂的共同熱愛，以及對人道關懷理念的有志一同，使薩依德與巴倫波因得以在偶然的機緣下結為摯友。他們深信，音樂乃是人類社會中能夠超越一切隔閡的力量。

越男看上朋友女友 綁車內性侵兼拍裸照迫做性奴

越南1名男子暗裏看上好友的大學生女友，早前趁2人吵架時乘虛而入，伺機接送女生去飲宴後，把車駛到僻靜處，再強行把她綁在座椅上性侵得逞。男其後再迫女生到酒店施暴後，更拍下裸照威脅她做性奴，迫她隨傳隨到以供泄慾。女生飽受傷害後，終在朋友鼓勵下報警，男現已被警方拘捕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。