全球首例「手臉移植」成功！全身80%三級燙傷男獲新生

越南1名男子暗裏看上好友的大學生女友，早前趁2人吵架時乘虛而入，伺機接送女生去飲宴後，把車駛到僻靜處，再強行把她綁在座椅上性侵得逞。男其後再迫女生到酒店施暴後，更拍下裸照威脅她做性奴，迫她隨傳隨到以供泄慾。女生飽受傷害後，終在朋友鼓勵下報警，男現已被警方拘捕。

2021-02-04 09:37