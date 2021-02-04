影／消防員滅完火卻遭天降冷氣機爆頭 全靠「它」保住性命

火場救災不易，即使扣掉火焰本身的危險，遭到破壞的現場也是危機四伏，容易發生意外狀況。最近美國就有消防員，反而是在救火完後出事，所幸沒有生命危險。

根據日本媒體「日テレNEWS24」報導，美國紐約的住宅街，在近日發生一起火警。消防員趕到後成功滅火，但就在準備打道回府時，一台在原先火場二樓的室外空調機突然掉落，並且非常不巧地，就正好砸在其中一位消防員頭上。

該消防員被打中之後，當場失去意識，其他消防員也立刻上前關切。幸好，當時他還戴著安全帽，因此吸收掉了一部分的衝擊力道，讓他不至於出現生命危險。雖然安全帽因此出現破損，不過在經過治療後，該消防員已在隔天順利出院。

驚悚的過程影片曝光後，網友們紛紛表示「那個安全帽救了他一命」、「連癱瘓都沒有，他太幸運了」、「我希望他沒事，慶幸他戴著安全帽」、「祝福他沒事，他不應該被這麼對待」、「美國很多老房子都是這種嵌入式的室外機，何時掉下來都不意外」、「等等，隔天就出院？幾十公斤的東西砸在頭上耶，再多休息一下吧」。