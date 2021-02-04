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越男看上朋友女友 綁車內性侵兼拍裸照迫做性奴

香港01 / 李納德／報導
犯人Bui Van Tan已承認性侵等連串罪行。（越南警方圖片）
犯人Bui Van Tan已承認性侵等連串罪行。（越南警方圖片）

看上「朋友妻」已經是不義行為，以粗暴卑鄙手段性侵對方更是禽獸不如！越南1名男子暗裏看上好友的大學生女友，早前趁2人吵架時乘虛而入，伺機接送女生去飲宴後，把車駛到僻靜處，再強行把她綁在座椅上性侵得逞。男其後再迫女生到酒店施暴後，更拍下裸照威脅她做性奴，迫她隨傳隨到以供泄慾。女生飽受傷害後，終在朋友鼓勵下報警，男現已被警方拘捕。

化名H的受害人是河內1間大學的大學生，她過往在男友出席朋友飯局時，認識到男友居於太平市的好友Bui Van Tan（32歲），未料Tan暗裏看上「朋友妻」，早前獲知H跟男友吵架，便乘機用短信聯絡她，2人開始互通短信。

至上月17日下午，Tan駕車接送H由河內到太平市參加婚禮，至晚上9時，H希望返回河內準備明天上課，結果卻踏上可怕旅程。回程途中，Tan突然不停手撫摸H，迫得H嚴厲說不。之後Tan諸多理由，又說自己要回太平市的家中上香，一直不願駛回河內。直至午夜12時，Tan將車停到僻靜無人的地方，然後伸手擁抱H，但再被推開。

Tan馬上拿布將H的手綁在座椅上，想在車內性侵對方，其間H不停掙扎。獸性大發後，Tan稱自己非常疲倦，再強行把H帶到太平市1間酒店內，隨後再次強姦對方，而2次性侵時都拍下H的裸照。

直至第二天中午，Tan終於帶H回到河內，但他未有收手打算。Tan其後在河內租了1間旅館休息，發短訊要求H到旅館性交，威脅若不馬上前往來，就會將2天所拍的裸照等放上網及發給其男友。H嚇得不知所措，也不敢告訴他人，1月18日深夜又被迫前往旅館內跟Tan性交。

直至1月19日中年，H回到住所並告訴朋友這2天發生的可怕事，而在朋友鼓勵下，H終決定報警。警方隨即採取行動將Tan拘捕，發現他另有盜竊案底。案件曝光後引來輿論嘩然，經調查後Tan已承認所有罪行，日前被落罪控告強姦。

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文章授權轉載自《香港01》

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