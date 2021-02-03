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開傘失敗！伊朗跳傘員為紀念殉職勇消 從58公尺高空一躍墜死

聯合新聞網 / 綜合報導
伊朗知名跳傘家博佐奇（Mohammad bozorgi）日前從58公尺處高空一躍而下，但開傘未成功，當場墜地慘死。圖擷自影片截圖
伊朗知名跳傘家博佐奇（Mohammad bozorgi）日前從58公尺處高空一躍而下，但開傘未成功，當場墜地慘死。圖擷自影片截圖

伊朗著名跳傘運動員博佐奇（Mohammad Bozorgi）日前為了紀念過去不幸葬身火海的16名英勇消防員，計畫從大樓58公尺高處一躍而下，但當下跳傘並未成功開傘，導致博佐奇當場從高處墜地，當地市民目擊悲劇發生當場抱頭慘叫。

綜合《德黑蘭時報》《shoma.news》報導，2017年1月，位於德黑蘭普、17層樓高的拉斯科大廈（Plasco）發生一起嚴重火災，16名英勇救災的消防員不幸殉職，事後花了9天時間才完整找回這16名消防員屍骸。

報導指出，博佐奇為了紀念16名消防員英勇救援的行動，他近日搭乘消防雲梯車抵達大樓高處，從58公尺處一躍而下，但降落傘開傘失敗，短短5秒時間，博佐奇從高空摔落地面，在遠處都能聽見墜地撞擊聲，在旁圍觀民眾目睹這場慘劇，當場抱頭尖叫。

事發後博佐奇立刻被送往醫院，但因嚴重骨折且傷勢嚴重，可惜最終回天乏術。當地消防部門曾對博佐奇的提議表示反對，認為從58公尺處跳下是非常危險的舉動，但在他的種種堅持下，悲劇仍然發生。

博佐奇為伊朗知名跳傘運動員，過去曾挑戰過各種極限跳傘，他更為了這場紀念活動重複練習，以求完美落地，大家都對博佐奇的離去感到惋惜。

＜/center＞

伊朗 跳傘 消防員

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