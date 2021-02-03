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地球越來越熱 法國50年內將升溫3度

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
2003年法國出現熱浪，曾導致一萬多人死亡。(Photo by Henry Burrowson Flickerunder Creative Commons license)
2003年法國出現熱浪，曾導致一萬多人死亡。(Photo by Henry Burrowson Flickerunder Creative Commons license)

法國南部將熱到爆。法國氣象單位公布最新報告，一旦排碳量不減而導致地球持續暖化，到2070年法國國內平均溫度將上升至少3度以上，熱浪的天數也會增加最多來到10倍。

據《法國國際廣播電台》報導，法國氣象局的報告列出3種排碳狀況，第一種是2070年，溫室氣體大幅減少達到碳中和程度，第二是污染排放成長直到本世紀中期為止，第三種則是全球石化燃料使用毫無節制。

接著科學家再從3個時間點，觀察上述狀況對法國的影響，包括2021至2050年、2041至2070年及2071至2100年。結果發現，即使在最樂觀條件預測下，屆時法國熱浪天數仍會倍增，在第二種情況下會增加3倍或4倍，最差情況則是增加5~10倍。

《France24》報導，若是溫和的溫室氣體排放情況下，在本世紀前，法國每年極熱天氣將多出10~15天，乾旱期間將增加3成，最差情況下，法國南部在2100年前，將會出現1或2個月持續熱浪天氣。

稍早氣候模型也曾預測，法國與地中海盆地將受到降雨減少而出現熱浪。2019年，法國的蒙佩利爾高溫來到攝氏46C並創下全國最高溫紀錄。報告也指出，高山地區溫度增加的幅度最高，將來到6C或7C。

2003年，法國連續8天出現40C以上高溫，導致至少1.5萬人死亡，其中又以老人居多。法國氣象局副主管索貝魯指出，「下一個20或30年的發展已經定案，不是暖化變慢，就是法國進入一個從未經歷過的氣候時代。」

氣候學家喬澤爾則認為，這次報告強調了法國對氣候變遷的無能為力，他表示，「法國必須3倍努力降低溫室氣體排放。」

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法國 熱浪 高溫

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