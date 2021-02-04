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英國最長壽婚姻！100歲阿公跟「一見鍾情」阿嬤歡慶結婚80年

聯合新聞網 / 綜合報導
100歲阿公跟98歲阿嬤歡慶80周年結婚紀念日。圖／取自dailymail
100歲阿公跟98歲阿嬤歡慶80周年結婚紀念日。圖／取自dailymail

英國一對夫妻一月歡慶80週年結婚紀念日，成為全國婚姻最長壽的夫妻之一。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，現年100歲的戈萊特利（Ron Golightly）16歲時遇到當年14歲的貝麗（Beryl），戈萊特利的朋友當時對著正在過馬路的貝麗及其友人吹口哨。貝麗轉頭看到戈萊特利，立刻被他的「捲髮及燦笑」煞到，之後相戀至今從不分離。

2人交往4年後結婚，當時在二次世界大戰服役的戈萊特利還得申請「結婚證」才能趕回來辦婚禮。由於婚禮舉辦得倉促，沒來得及找攝影師為他們拍照，他們甚至還得從街上找路人擔任戈萊特利的伴郎。

戈萊特利與貝麗兩人年輕時一見鍾情。圖／取自dailymail
戈萊特利與貝麗兩人年輕時一見鍾情。圖／取自dailymail

現年98歲的貝麗說當時沒有浪漫的求婚，「戈萊特利肯定沒有屈膝求婚，2人只是很順勢的討論結婚時間。」

2人膝下有2個女兒、6個孫子女，10個曾孫子女和1個曾曾孫子。一月初歡慶結婚紀念日時還收到英國女皇寄來的賀卡，這張卡是皇室寄給他們的第4張卡。之前在他們70年、75年結婚紀念日以及戈萊特利100歲生日時都寄了卡片給他們。

貝麗認為婚姻長壽的秘訣在於溝通：「我們會試著透過交流跟交談解決問題，我認為這是關鍵。現代人常缺少足夠的交談。」貝麗表示他們在很年輕的時候就墜入愛河，「現在仍愛著彼此。」

貝麗同時透露長壽的秘訣：「我們年輕時很常運動。之前會帶著狗到各處散步。我們也總是吃得很健康。」

2人75歲的女兒喬森（Sue Johnson）笑說爸媽相遇的經過，換到現在的時空結局可能完全不同：「人們可能會害怕在街上吹口哨造成的後果。搞不好會因此被關起來。」

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