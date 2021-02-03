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食用油放火爐升溫引大火 3稚子命喪火窟

聯合新聞網 / 綜合報導
一場火奪走3幼童性命。圖／取自metro
一場火奪走3幼童性命。圖／取自metro

美國田納西州一處民宅本周日發生火災，造成屋主瓊絲（Tanganique Jones）的6歲孩子阿隆佐（Alonzo）、1歲孩子卡門（Carmen）當場命喪火窟，最小4個月大的凱利（Caylee）周一也宣告不治，孩子的父親則仍在醫院搶救中。

消防局指出這場事故起因於火爐上的食用油受熱著火。當時剛離家去上班的瓊絲表示：「如果還能跟孩子說最後一件事，我想說我好愛好愛他們。但願我能用自己的命換回孩子。」瓊絲提到希望這只是一場惡夢，很想立刻回到孩子的身邊。

但瓊絲感覺孩子已經到一個更好的地方看著她，「希望我堅強，不要我哭泣。」她謝謝所有人們給予的愛和支持：「我很感恩大家幫我祈禱、甚至一句『我很遺憾』或是1美元各種援助。因為這一切都不是理所當然。」

英國媒體《地鐵報》（Metro）報導消防員當天抵達火災現場時發現3個孩子跟父親倒在臥室裡沒有反應。瓊絲的朋友目前幫她建立了一個募款頁面以籌措喪葬費。

火災 消防員 募款

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