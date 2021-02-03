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2000年歷史的「黃金舌頭」木乃伊出土 考古團隊曝緣由

聯合新聞網 / 綜合報導
埃及示意圖。圖為埃及沙漠。圖片來源／ingimage
埃及示意圖。圖為埃及沙漠。圖片來源／ingimage

埃及觀光暨古物部（Ministry of Tourism and Antiquities）上週五公布，近日在當地亞歷山太城發現具有2000年歷史16個位於聖殿下的岩石墓穴，出土物件包括一具有「黃金舌頭」的木乃伊

美國新聞網站商業內幕（Business Insider）報導，古埃及人相信防腐師跟祭司的木乃伊嘴裡放一個形狀像舌頭的黃金護身符，就能跟歐冥王西里斯（Osiris）對話，而考古團隊推測這具「黃金舌頭」木乃伊原本的舌頭在防腐過程中已被移除。

主導計畫的考古學家瑪丁娜絲（KathleenMartínez）表示，此次發現的木乃伊保存狀況都不是太好，具備希臘羅馬時代木乃伊的特徵。

而這次除了「黃金舌頭」木乃伊，還發現8顆希臘和羅馬時代的大理石頭雕像，以及2具從頭到腳包裹亞麻及紙莎草紙裝飾（Cartonnage）的木乃伊。其中一具木乃伊的裝飾為西里斯，另一具則有角冠、眼鏡蛇圖案，以及象徵埃及太陽神荷魯斯（Horus）的獵鷹頭項鍊。

還有一具戴著死亡面具的木乃伊。古埃及人認為死亡面具能幫助亡靈重返肉身，還能在來世保護死者。

木乃伊 埃及 考古 羅馬 希臘

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