「靠善心發功」彩券神人連中5次 第6次中700萬元頭獎

保持心思良善，好運便會不期而遇！美國一名男子布萊恩‧莫斯（Bryan Moss）連續購買愛達荷州彩券，該彩券旨在支持該州公立學校，並將彩券營收用作永久建築基金，在中了5次刮刮樂之後，第6次竟中頭獎，一口氣拿下25萬美元獎金(698萬元台幣)，扣掉6.925％的州稅(約17,500美元)及24％的聯邦稅(約60,000萬美元)後，莫斯可實拿482萬台幣的頭獎彩金。

根據KTVB7外媒報導，布萊恩‧莫斯一家自密西西比州莫爾迪恩（Meridian），搬遷至愛達荷州首府波夕（Boise），因為連續中了5次大獎，今年1月28日又買了一張刮刮樂，幸運刮中頭獎，獎金將近新台幣700萬元。

莫斯稱：「很榮幸能夠幫助公立學校建設」。他並表示，會將彩金用作子女教育基金。愛達荷州彩票於1989年成立，自1990年以來，愛達荷州彩票的營餘用作支持該州公立學校與其永久建築的基金之用，且中獎者規定不能選擇匿名，務必會公開頭獎得主的獎金與居住地區，彩票有不同玩法，包括威力球、刮刮樂等方式。