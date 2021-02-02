男命喪鯊魚口中 兒子戲水照意外成為父子最後合影

澳洲32歲男子克勞（Duncan Craw）上周帶著妻子塔莉亞（Taylia）、2歲兒子李維（Levi）到海邊玩，下午5點塔莉亞發現下海浮潛的克勞失去蹤影。警方打撈到克勞破碎的潛水衣，研判克勞已不幸命喪在曾出沒該水域的大白鯊口中。

澳洲國家通訊社9News報導，事發前不久塔莉亞拍下李維站在水中的照片，克勞出現在後方不遠處畫面中，意外成為父子倆最後的合影。

塔莉亞的哥哥特里格（Bret Trigg）對克勞的逝去感到痛心，但強調「為了年幼的李維，大家會勇敢走下去。」特里格透露根據他們得到的資訊，克勞在被鯊魚抓走前應該已經因為身體不適而失去意識，「至少在水裡平靜的死去，讓我們比較安心。」

克勞的家人表示他一直很喜歡浮潛，也理解自己會在海裡遇到的風險，「可惜這次運氣真的太差了。」親友們本周日為克勞舉行紀念活動，並說他們將像他一樣繼續享受戶外活動，並永遠記得克勞。

克勞是一家農業承包公司的運營經理，此次跟妻小到澳洲南方一起露營，在旅行途中的海邊遇難。克勞前同事將用他的拖拉機來維持他的承包業務，為他的妻子和年幼的兒子提供收入。