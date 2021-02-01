南極漂移冰山融化 淡水釋放影響生態

南極海上漂流冰山變幻莫測，科學家將一探究竟。2017年脫離南極冰架的大型冰山A68a在去年已朝北漂流移動，而其底部釋放出的淡水，恐影響了南喬治亞島海域的動植物生態，因此，英國科學家已經準備近日派員前往勘查，希望藉此了解冰山對於當地生態帶來的潛在破壞為何。

冰山淡水影響生態系

《衛報》報導，英國南極調查局預計本週將從福克蘭群島前往最近幾週，在南喬治亞島外漂浮的A68a冰山並透過機器潛艇探測冰山下方的水，確認淡水會如何影響海洋生物。科學家亞伯拉罕森表示，「冰山大小仿若一座大型島嶼，而且其釋放的淡水可能已經影響了南喬治亞島海域的浮游植物。換言之，將影響海洋生物鏈的基礎。」

稍早衛星影像也顯示A68a已一分為二，對於周遭生態環境仍具有威脅。海洋生物學家擔心，該冰山會造成浮游植物死亡，影響以浮游植物賴以維生的磷蝦等生物，最終影響到海豹、企鵝與鯨魚的食物來源減少。

A68a冰山是在2017年從拉森冰架脫離，當時面積約5,800平方公里，大小是盧森堡土地的2倍，重量則高達1兆噸。去年底，外界擔心A68a會朝南喬治亞島直接撞上並在島嶼淺灘擱淺，因而破壞海洋生態系統與切斷企鵝與海豹的覓食路線。

海溫上升融化加快

據《美國之音》報導，美國科羅拉多大學科學家史科博斯表示，A68a冰山在上個月初估面積流失3分之1，主要冰山面積剩2,450平方公里。

去年12月，當A68a靠近南喬治亞島西方時，開始出現碎塊，強烈水流並造成冰山漂移出現180度轉彎及出現第一次巨大分裂，而形成許多小碎塊。史科博斯指出，「小冰山最後會停止而融化，因為這些水域的水太溫暖了。」

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