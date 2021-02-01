快訊

台中大雅晚間爆槍擊案 多人傷1人生命垂危

合作20年 鼎泰豐第二大股東將賣股

南極漂移冰山融化 淡水釋放影響生態

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導

南極海上漂流冰山變幻莫測，科學家將一探究竟。2017年脫離南極冰架的大型冰山A68a在去年已朝北漂流移動，而其底部釋放出的淡水，恐影響了南喬治亞島海域的動植物生態，因此，英國科學家已經準備近日派員前往勘查，希望藉此了解冰山對於當地生態帶來的潛在破壞為何。

冰山淡水影響生態系

《衛報》報導，英國南極調查局預計本週將從福克蘭群島前往最近幾週，在南喬治亞島外漂浮的A68a冰山並透過機器潛艇探測冰山下方的水，確認淡水會如何影響海洋生物。科學家亞伯拉罕森表示，「冰山大小仿若一座大型島嶼，而且其釋放的淡水可能已經影響了南喬治亞島海域的浮游植物。換言之，將影響海洋生物鏈的基礎。」

稍早衛星影像也顯示A68a已一分為二，對於周遭生態環境仍具有威脅。海洋生物學家擔心，該冰山會造成浮游植物死亡，影響以浮游植物賴以維生的磷蝦等生物，最終影響到海豹、企鵝與鯨魚的食物來源減少。

A68a冰山是在2017年從拉森冰架脫離，當時面積約5,800平方公里，大小是盧森堡土地的2倍，重量則高達1兆噸。去年底，外界擔心A68a會朝南喬治亞島直接撞上並在島嶼淺灘擱淺，因而破壞海洋生態系統與切斷企鵝與海豹的覓食路線。

海溫上升融化加快

據《美國之音》報導，美國科羅拉多大學科學家史科博斯表示，A68a冰山在上個月初估面積流失3分之1，主要冰山面積剩2,450平方公里。

去年12月，當A68a靠近南喬治亞島西方時，開始出現碎塊，強烈水流並造成冰山漂移出現180度轉彎及出現第一次巨大分裂，而形成許多小碎塊。史科博斯指出，「小冰山最後會停止而融化，因為這些水域的水太溫暖了。」

【更多精采內容，詳見

南極

延伸閱讀

淡水違建猶如移動城堡 拆除大隊形容有夠誇張

淡水警方春節前夕加強路口交通執法 取締機車行人違規

淡水公所發春聯顧防疫 加送大師筆墨添年味

走春「趣」！搭上淡海輕軌 來趟淡水輕旅行

相關新聞

泡麵的鄉愁滋味：印尼「營多麵」全球化移工的美食產業鏈

「席捲全球的泡麵，是家務移工最可愛的家鄉味...」對印尼人而言，印尼著名泡麵品牌營多麵（Indomie）陪伴他們走過童年和學生時代，更在短短幾十年間隨著海外印尼人、無數移工一起，迅速擴張中東、澳洲、歐洲等全球多國，成為讓外國人也風靡的美食。營多麵的口味研發部經理——發明各種營多麵口味、更被譽為「營多麵之母」——努努克諾萊妮（Nunuk Nuraini）在1月27日離世。消息傳出後，引發各國網友哀悼，感謝努努克的營多麵陪伴他們走過童年、青年，甚至經濟困頓的時期，紛紛表示「營多麵是最偉大的發明！」

煮飯煮太久不耐煩 男打死老母親「邊焚屍邊烤雞吃」

印度一名35歲的酒醉男子因等不到母親做的飯，便一氣之下活生生打死對方，並且在焚燒屍體的當下同時烤雞來吃，誇張的行徑令人不可置信。事發後有鄰居發現異狀，出面將男子制服綁住，並立即報警。

主人遇雪崩遭埋！ 忠心狗狂吠引路人注意後順利救出

瑞士兩名男子1月30日在瑞士西南部的阿韋爾斯山谷（Avers Valley）遇雪崩遭埋，所幸他們的狗努力狂吠尋求幫忙，引...

美國「日舞影展」影視寒冬的串流絕地大反攻？

「人類...你渴望電影嗎？都放在日舞影展了！」美國主辦的國際電影盛事——日舞影展——在一年來的疫情圍攻之下，仍於1月28日在猶他州開幕。因應疫情的緣故多改以線上放映取代，參展電影也從去年的118部縮減為72部。儘管整體規模縮小，疫情和低迷的北美電影產業頹勢並沒有打倒獨立電影節的氣勢，相反的在線上串流平台渴求更多內容的趨勢下，催生無數新銳導演與電影名作的日舞影展，在2021年更受到影視產業和線上平台的高度關注。

英百歲老兵為醫護募款感動世界 女兒證實他染疫住院

高齡100歲的英國二戰老兵摩爾去年在自家花園繞行100圈，致力幫醫護人員募款，此舉激勵全國人民。但摩爾的女兒今天表示，父...

熱帶氣旋安娜襲斐濟引洪災 至少1死5失蹤

熱帶氣旋安娜今天侵襲太平洋島國斐濟，造成至少1人死亡，5人失蹤。這是斐濟一個月內第二度遭遇風災

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。