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單身男15年收養6名身心障礙童 謙稱自己不是「超級奶爸」

聯合新聞網 / 綜合報導
英國36歲男性15年來收養6個身心障礙孩子。圖／取自dailymail
英國36歲男性15年來收養6個身心障礙孩子。圖／取自dailymail

英國36歲男性卡彭特（Ben Carpenter）日前受訪暢談他收養6個身心障礙孩子的歷程。親友稱他為「超級奶爸」，但他謙虛回應：「我不是超級奶爸，我只是熱愛我的工作。雖然這些作為非比尋常，但我就是我，任何認識我的人都知道這一點。」

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，一直想當爸爸的卡彭特先前從事特殊教育工作，過去15年收養6名年齡介於2至13歲患有自閉症到腦癱各種症狀的孩子，其中1名養子2年前不幸過世。

卡彭特說目前自己是全職爸爸，平時靠著「建立孩子規律的作息」以及媽媽、朋友的支持，照顧一屋子孩子。卡彭特提到人們總說孩子很幸運遇到他，但他認為：「我才是那個幸運能陪伴他們的人。他們從各個方面豐富了我的生活。」

卡彭特目前在透過群眾募資網站Just Giving籌集感官室資金，希望透過特殊的燈光，音樂和物體促進孩子們的感官發展。

網友Jess欽佩卡彭特的愛心，表示「世界就是需要更多這樣的人。」網友Kattie Middleton也認為卡彭特讓孩子們重獲新生，且「給予無條件的愛實在難能可貴。」

收養 群眾募資 愛心

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