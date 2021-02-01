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煮飯煮太久不耐煩 男打死老母親「邊焚屍邊烤雞吃」
印度一名35歲的酒醉男子因等不到母親做的飯，便一氣之下活生生打死對方，並且在焚燒屍體的當下同時烤雞來吃，誇張的行徑令人不可置信。事發後有鄰居發現異狀，出面將男子制服綁住，並立即報警。
據印度媒體《india today》報導指出，事發於上月29日在印度的賈坎德邦，35歲的普拉丹（Pradhan Soy）與60歲的母親蘇米（Sumi Soy）居住在一起，當天因母親做飯比平常晚了一點，普拉丹一氣之下撿起一根棍子，就把對方活活打死。之後普拉丹試圖在庭院火化母親遺體，而被鄰居發現阻止。
據當地媒體訪問鄰居後得知，普拉丹平時嗜酒成癮，周邊的人對他的印象就是個酒鬼。目前，當地警方已經逮捕了普拉丹，全案仍在調查當中。
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