聽新聞
test
0:00 / 0:00
不滿兒成績差…狠父拿刀刺殺小六生 法官卻說「沒有殺意」輕判
每個做父母的，大都希望孩子能夠用功向上，將來才能出人頭地，但如果施以不當的教育方式，反而很可能造成悲劇。日本就有一位冷血父親，因為不滿兒子的表現，最後竟演變成一場凶殺案。
根據日本媒體「文春Online」報導，經營不動產買賣的「大島てる」，碰上過不少「凶宅」，聽聞過不少駭人的故事，但其中有個案件特別令他困惑。那是一件發生在愛知縣名古屋公寓的兇殺案，被害者是一位年僅小學六年級的孩子。
當時，那位孩童正為了國中入學測驗而苦讀，希望能考上市內有名的私立中學。孩童父親也是該校出身，在望子成龍的情緒下，指導日漸變得嚴格。到後來，只要孩童做得不好，就會招來父親一頓臭罵或拳腳相向，甚至還會拿刀威脅孩子。
父親一開始拿的是美工刀，後來轉變為水果刀、菜刀。有次，父親不滿兒子的表現，就開車把他帶到一個密室說教，並用刀砍傷兒子的腳。雖然妻子曾想出面制止丈夫的暴力行為，但反被訓斥「你又沒考過，少在那插嘴」。最後，在暑假即將結束的一個早晨，拿刀的父親終於壓抑不住自己的暴力行為，將刀刺進他的胸口，殺死了自己的兒子。
然而，案件進入司法程序時，法官卻認為父親「沒有殺意」，判處父親13年徒刑。由於開庭時正逢疫情期間，所以包括兇手等人，法庭上的大家都戴著口罩，因此雖然引起軒然大波，但直到最後，仍沒有人看到這位殺人父親，藏在口罩底下的表情到底是什麼。
大島てる質疑，如此判斷犯人的態度，是否太過草率。而且犯人的樣貌從頭到尾被口罩擋住，到最後都沒有公開，代表未來刑期結束，犯人回到社會後，大家也無從辨認。只能祈禱在未來十幾年後，不會有什麼憾事發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言