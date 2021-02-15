不滿兒成績差…狠父拿刀刺殺小六生 法官卻說「沒有殺意」輕判

每個做父母的，大都希望孩子能夠用功向上，將來才能出人頭地，但如果施以不當的教育方式，反而很可能造成悲劇。日本就有一位冷血父親，因為不滿兒子的表現，最後竟演變成一場凶殺案。

根據日本媒體「文春Online」報導，經營不動產買賣的「大島てる」，碰上過不少「凶宅」，聽聞過不少駭人的故事，但其中有個案件特別令他困惑。那是一件發生在愛知縣名古屋公寓的兇殺案，被害者是一位年僅小學六年級的孩子。

當時，那位孩童正為了國中入學測驗而苦讀，希望能考上市內有名的私立中學。孩童父親也是該校出身，在望子成龍的情緒下，指導日漸變得嚴格。到後來，只要孩童做得不好，就會招來父親一頓臭罵或拳腳相向，甚至還會拿刀威脅孩子。

父親一開始拿的是美工刀，後來轉變為水果刀、菜刀。有次，父親不滿兒子的表現，就開車把他帶到一個密室說教，並用刀砍傷兒子的腳。雖然妻子曾想出面制止丈夫的暴力行為，但反被訓斥「你又沒考過，少在那插嘴」。最後，在暑假即將結束的一個早晨，拿刀的父親終於壓抑不住自己的暴力行為，將刀刺進他的胸口，殺死了自己的兒子。

然而，案件進入司法程序時，法官卻認為父親「沒有殺意」，判處父親13年徒刑。由於開庭時正逢疫情期間，所以包括兇手等人，法庭上的大家都戴著口罩，因此雖然引起軒然大波，但直到最後，仍沒有人看到這位殺人父親，藏在口罩底下的表情到底是什麼。

大島てる質疑，如此判斷犯人的態度，是否太過草率。而且犯人的樣貌從頭到尾被口罩擋住，到最後都沒有公開，代表未來刑期結束，犯人回到社會後，大家也無從辨認。只能祈禱在未來十幾年後，不會有什麼憾事發生。