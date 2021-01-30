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疫情下日本熊襲擊人類次數增 北海道小鎮祭「怪物」迎戰
看到這張照片，或許有人會以為這是忘記取下的萬聖節裝飾——其實，這隻可怕的機器狼其實是維護日本小鎮和平的重要角色喔！
日本北海道的瀧川市 熊熊愈來愈危險
根據日本放送協會（NHK）的報導，日本國內在鄉鎮中目擊「熊」的機率達到了五年來的最高次數，主要出現在日本西部和北部的農村地區。到2020年為止，迄今已有數十宗熊對人的襲擊事件，其中兩次致命。這促使日本政府於上個月召集了一次緊急會議，以應對造成的威脅。
在11月下旬進入冬眠之前，這些熊變得更加暴躁。牠們在尋找食物時會變得更加活躍和危險。跟據當地媒體表示，森林中橡子和堅果的減少，也是促使這些動物冒險前往城鎮尋找食物的原因。由於沒有高熱量的堅果類食物的補充，熊已經開始靠近城市覓食。森林的砍伐和城市的發展，更縮小了熊與人們之間的距離。這導致更多熊與人之間的接觸，從而引發攻擊事件，而位於日本北海道的瀧川市也一樣。
機器狼可以防止日本熊襲擊 雖然有點可怕
北海道的瀧川市，於是就購買部署了兩隻機器狼。當地官員表示，之後熊就沒再出現過了。其實，真正的日本狼出沒在日本中部和北部，但是由於狩獵和資源競爭，還有因為人類的獵殺，直到一個多世紀前因此而滅絕。從某種意義上來說，機器狼是日本狼的現代幽靈——重現當時熊狼競爭的原始場面。
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文章授權轉載自《香港01》
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