日本餐廳用紙扇當隔板防疫 劉寶傑傻眼：怎麼消毒？

疫情升溫，需要仰賴全民一同防疫，才可以有效阻隔疫情。政治名嘴李正皓近日在談論節目「關鍵時刻」稱，日本竟有餐廳用紙扇當隔板防疫，雖然美觀又可折疊相當方便，但這樣的謹慎和細心卻用錯地方，因為紙扇根本沒辦法噴酒精消毒，而主持人劉寶傑也認同，並展示台灣企業和市府防疫，區分彼此做法。

李正皓在節目「關鍵時刻」說，台灣和日本在疫情最初的時候，狀況其實差不多，但到了後期日本防疫卻出現漏洞，它分享網友近日在網路上貼出的影片，有餐廳在桌上採用「紙扇」當作隔間，外觀相當精緻美觀，也可折疊收納，但他說「可是這個紙扇要怎麼消毒，紙扇沒辦法噴酒精」。

對此，劉寶傑則表示，中鋼和台中市府的餐廳前後左右各面都有塑膠隔板，就像K書中心一樣，防疫做得密不透風，根本不會和其他人有接觸，但日本餐廳為了美觀，用和扇當隔板的作法，真的不是很妥當。

李正皓也舉例，日本餐廳除了有用紙扇隔間外，他還有看到用布簾來阻隔，不過病毒十分微小，不只紙扇，就連布簾都可以完全穿越，為了美觀精緻，防疫也可能跟著犧牲。