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為創金氏紀錄「10秒內吃3顆死神辣椒」 他吞完下秒狂吐

聯合新聞網 / 綜合報導
傑克吃完3顆死神辣椒後，抱著水桶狂吐，表情痛苦。圖擷自GuinnessWorldRecords
傑克吃完3顆死神辣椒後，抱著水桶狂吐，表情痛苦。圖擷自GuinnessWorldRecords

金氏世界紀錄各種紀錄無奇不有，近期加拿大男子傑克（Mike Jack）就發起挑戰，嘗試在最短時間吃世上最辣的辣椒「卡羅萊納死神辣椒」(Carolina Reaper)，而這種辣椒只要吃一口，就能讓人辣到發痛。所幸傑克還是在10秒內吃完3顆死神辣椒，打破「金氏世界紀錄」，不過他也在吃完的下秒抱頭猛吐。

據了解，卡羅萊納死神辣椒相比一般朝天椒辣度高出近百倍，朝天椒的史高維爾辣度單位只有3萬度，但死神辣椒卻可高達220萬度，一般人連一口都不敢嘗試。金氏世界紀錄臉書近期分享一個辣椒紀錄，傑克為打破之前冠軍10.95秒吃完3顆死神辣椒的紀錄，特意發起挑戰。

只見，傑克在挑戰前先大聲吶喊為自己打氣，接著連搧自己多下巴掌，喝水深呼吸後，便拿起桌上的死神辣椒猛嗑，雖然他表情痛苦，但仍在9.72秒內吃完3顆辣椒，不過在吃完辣椒後，他隨即表情痛苦，抱著水桶猛吐。而金氏世界紀錄小編也在貼文提醒大家，不要在家輕易嘗試，對那些不擅長吃辣的人，一顆死神辣椒就有可能會致命。

網友看完影片後紛紛留言，「吃完3顆死神辣椒，他之後3天都要待在廁所了」、「他可以一次把辣椒吞下去，或許不會那麼痛苦」、「為什麼總有人在想各種方式找死」、「我們想看他吃完辣椒後隔天的反應」、「隔天他的菊花可能會爆開」。

金氏世界紀錄 辣椒

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