超神隊友！接力賽全場落後僅用數十秒追回奪冠 400萬人驚呼

大隊接力即使落後對手25公尺，仍急起直追贏得冠軍！美國密西根大學（University of Michigan）日前舉辦新生盃大隊接力比賽，一名女選手原本在接力的最後一棒大幅落後其他隊伍，眼看比賽就要分出勝負，沒想到女選手竟然飛速的超越一個個對手，而且只用了51.79秒贏得勝利，在場的觀眾都當場嚇傻，影片在推特（Twitter）曝光後，更引來超過400萬的觀看人次。

根據《 NBC washington 》報導，美國密西根大學一名名叫霍爾曼（Holman）的女學生近日在校內參加1600公尺大隊接力時，起初落後對手4秒鐘才接到接力棒，然而下一秒她竟一路急起直追，先是超越了一名對手，後來又奮力向前邁步超越原本會是第一名的隊伍，並衝過終點線。

當她超越一個個選手時，場邊觀眾的情緒也跟著沸騰，因為他們完全沒有想到霍爾曼會成為當晚的最大贏家，最後霍爾曼幸運的為她的隊伍贏得勝利。從影片中可看出，一開始霍爾曼是全部隊伍中最慢拿到接力棒的，但她卻沒有因此怠慢，反而用僅剩的秒數全力衝刺，超越跑在她前面的對手。

報導中也提到，在霍爾曼來到密西根大學前，本來就是一名優秀的學生運動員，過去她在泛美U20錦標賽的1600公尺接力賽中，不僅創下了世界紀錄，更連續兩年獲得哥倫比亞最佳運動員。

出色的運動表現也吸引不少名校的關注，霍爾曼還因此拿到12間名校的獎學金資格，包括哈佛大學、史丹佛大學和普林斯頓大學，最後她則選擇了密西根大學就讀。

影片被在場的觀眾錄下PO上網後，引來大批網友熱議，甚至吸引超過400萬人次觀看，許多網友都紛紛讚賞霍爾曼的表現，「太強了居然可以在短時間內追上，簡直神人」、「看她跑步的姿勢很療癒，根本飛毛腿」、「表現太驚人了，通常這種時候都不太可能超越前面的人」。