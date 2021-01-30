好心收留被遺棄比特犬 牠突發狂撕咬6歲小男孩致死

流浪動物曾經歷痛苦的過去，收養牠們當然是好事，但一不小心隨時發生可怕意外。美國一對父母收留了一隻被遺棄的比特犬，在暫養的生活中，狗狗一直表現非常乖巧，但直至最近牠竟然攻擊在家中的6歲小男孩，更瘋狂撕咬，即使父母出手趕走狗狗，但仍未阻止悲劇發生，結果兒子慘被咬死，目擊全程的2人感到悲痛不已。

住在南卡羅萊納州的媽媽維多利亞（Vicotria LaBar）於臉書（facebook）撰文交代事件，表示收留了一隻遭前主人遺棄的比特犬。她表示狗狗曾遇到不好的主人，收留牠後與家人一直對狗狗充滿愛心與善良，又給牠床鋪睡覺和很多的愛。

而為了安全著想，維多利亞在暫養的一星期內更測試比特犬與小動物的相處，同時與6歲的兒子卡梅倫（Cameron Hatfield）寸步不離，狗狗本來表現良好，於是開始為牠尋家，沒想到惡夢就發生，「牠只花了一秒鐘便結束了我兒子的性命」。

維多利亞在事發後曾在臉書開設直播，講述意外經過。她哭著解釋，當日比特犬在家中突然攻擊卡梅倫，她和丈夫見狀即試圖拉開比特犬，但無論如何也拉不走，結果眼白白望着卡梅倫慘被咬死。

維多利亞與丈夫至今仍悲痛不已：「我一向對比特犬抱著正面想法，但事情發生得太快，當時沒有人可以做任何事阻止。」她又指現時全家人需要空間冷靜，「一想到第二天早上看不見兒子，我還是覺得這一切都不是真的」。

維多利亞又指卡梅倫正就讀幼稚園，性格活潑又熱愛大自然，喜歡與表兄弟一起釣魚、玩耍，沒想到一個無情意外就結束了他短暫的生命，「他是個很聰明的孩子，能說出大部份恐龍的種類」。

漢普頓動物控制局（Hampton County Animal Control）表示，20日已對該隻比特犬實施安樂死，並對維多利亞一家的意外表達哀悼。他們呼籲所有家中有養寵物的家長都要隨時留意牠們與孩子的互動及狀態，以免再發生類似的不幸悲劇。

比特犬突然在家中攻擊卡梅倫，維多莉亞和丈夫見狀試圖拉開比特犬，但無論如何也拉不走，只能眼睜睜的看著兒子被咬死。（Vicotria LaBar@fb圖片）

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文章授權轉載自《香港01》