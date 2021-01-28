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歐洲活體動物市場大 運輸過程折磨遭批

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導
豬隻在運送過程中會因為空間過於狹小而造成健康問題，糧農組織呼籲歐盟重視(photo from voanews.com on google)
豬隻在運送過程中會因為空間過於狹小而造成健康問題，糧農組織呼籲歐盟重視(photo from voanews.com on google)

數據顯示，近50年來活體動物交易市場規模擴增4倍，其中又以歐洲的市場規模為全球之冠，但龐大的交易量卻沒有反映在運輸環境的品質上。聯合國糧農組織譴責政府部門沒有訂定完善法規，讓動物在運輸的過程中受到各種折磨，因此呼籲歐盟應重視動物權益。

動物市場產值大

《英國衛報》報導，全球一年平均有18億隻活體雞、豬、牛和羊等動物被利用邊境交易。共可創造200億美元(約5605億新台幣)商機，且此市場規模在過去50年間已擴張4倍。

數據顯示，龐大的市場中歐洲境內交易額就佔超過80%，主因為歐陸各國的專業分工明顯以及各國間流通便利。舉例來說，全球最大的豬隻輸出國-丹麥，一年就可以出口超過1570萬頭豬；而德國一年則可以輸出3.12億隻雞，且其中有1億隻是不到185公克的雉雞，這樣的專業養殖使得活體動物們必須透過運送才能到達各國，進而造成動物權益受損。

糧農組織譴責

根據歐洲動物組織公布的報告顯示，歐洲每年出口大量活體動物，但聯合國糧農組織(FAO)譴責，這些活生生的動物在被運送的過程中並沒有受到良好的照顧：「不論動物個體大小，他們都被以同樣的方式運送，而且旅途都非常漫長。」

FAO表示，這樣的運送環境會造成動物承受身體上的折磨，類似的權益問題數十年來都沒有受到正視，因此呼籲歐盟應重視這個現象並設法解決。面對各界倡議，歐盟發言人表示目前正與世界動物衛生組織積極溝通，試圖透過修法來解決動物在人類的交易過程中，所不應遭受的不公平對待。

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