PO性感影片釀殺機？夫朝辣妻開14槍再自盡 6歲女兒全程目睹

巴西一名辣媽近日疑似因為在網路PO出性感影片，與丈夫爆發口角，沒想到對方隨後竟朝妻子「至少開14槍」，導致她當場身亡。而丈夫也在鑄下大錯以後舉槍自盡，事件相當駭人。令人不捨的是，事發經過被一旁年僅6歲的女兒全程目睹，後續她將交由親戚撫養。

根據英國《每日郵報》、巴西當地媒體報導，這名35歲的辣媽埃莉安（Eliane Ferreira Siolin）是網紅，在TikTok有6萬多名粉絲關注，她也常常在社群平台秀出好身材讓網友們大飽眼福，沒想到卻疑似因此引來殺身之禍。

她在24日與丈夫安東尼奧（Alejandro Antonio Aguilera Cantallupi）還有女兒在家中後院烤肉，夫妻卻疑似因為埃莉安在社群平台PO出性感影片起爭執。

沒想到安東尼奧一時情緒激動，竟失控朝妻子開了10幾槍，而丈夫也隨後朝頭部舉槍自盡，事發經過被一旁6歲女兒全程目睹。警方到場發現，兩人皆無生命跡象，埃莉安身上更有14處槍傷，推估至少被開了14槍。

警方透露，有親友指出，夫妻倆平時不論是不是在公開場合，都很常吵架，但到底是不是因為性感影片才引起這場悲劇，仍調查中。目前夫妻倆的女兒將交給親戚照顧。

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