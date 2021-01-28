3分之2人口贊成 發布氣候緊急狀態

人們終於意識到地球氣候危機已經進入緊急狀態？根據一項針對50個國家、訪問超過100萬人的調查發現，近3分之2的人認為，地球暖化已經成為全球性緊急狀態，其中有接近7成的年輕族群，認同這項觀點。至於解決之道，則是以保護森林與土地為最優先。

近7成年輕族群認同

《BBC》報導，聯合國開發計劃署與牛津大學在去年10至12月間透過手遊廣告方式進行調查，最後共有122萬人參與，有一半受訪者年齡介於14~18歲，結果發現有64%受訪者認為氣候變遷是緊急情況，需要立即採取行動解決，其中英國與義大利人認同比率高達81%，至於年輕族群則最容易認同該論點，比率接近7成。

對此，聯合國策略顧問佛林表示，「人們看到了澳洲與加州的野火、加勒比海出現五級風暴以及東南亞出現大洪水，終於意識到氣候問題的嚴重性，人類必須儘早面對。」

60歲以上認同降低

據《半島電視台》報導，調查指出，年輕族群最能認同氣候變遷事態緊急，18歲以下認同者比率高達69%，60歲以上者則降為58%。至於支持應立即氣候行動的受訪民眾中，有74%的人是來自於小島型開發中國家，其次是高收入國家、中收入國家與低開發國家。

至於解決方法，在透過發電排放污染前10大國家中，有8個國家的民眾認為應使用更多綠色能源，若是在經常以毀林或土地使用排放污染的國家中，絕大部分受訪者則認為應維護森林與土地，而處理氣候變遷最不受歡迎的方法則是推廣植物性飲食，認同的比率只佔3成。

佛林指出，「人們希望他們的聲音現在被聽見，他們感到害怕而且還有許多不安感。他們解決問題的想法需要政治人物與世界領袖聽見。」

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