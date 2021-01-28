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不鳥防疫！居酒屋辦雜交趴「員工客桌求歡」 業者道歉了
新冠肺炎疫情在全球持續延燒，各國政府也紛紛呼籲民眾做好防疫措施，保護自己與他人。不過位在巴西的一間日式居酒屋，近日被爆出業者大喇喇的舉辦「雜交派對」，多人混戰畫面曝光後，讓不少網友痛批太誇張。現在業者已發布道歉聲明，直呼自己知道錯了，將對店裡進行消毒，未來也絕不再犯。
綜合外媒報導，這間居酒屋「Izakaya Hyotan」位在巴西古里提巴市（curitiba），在去年3月曾為了防疫「自主停業」，還被不少民眾評比為「優良餐廳」，想不到過了不到一年的時間，竟被爆出業者不顧防疫舉辦雜交趴。
據報導，這場多人派對在本月23日餐廳打烊後舉辦，參加者都是員工，他們不只在廚房、客用餐桌上進行性行為、還上演多人運動，連SM也是活動環節之一。
消息曝光後，讓網友痛批「太誇張」，連當地政府也特別關切，目前正進行相關調查。而居酒屋業者27日也在Instagram上發布道歉聲明，以日本「土下座」漫畫搭配長文，直呼自己真的知道錯了，請大家相信他不是壞人，店裡會進行消毒，以後絕對不會再犯。
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