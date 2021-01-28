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立足生態系頂點？ 日本發現新品種深海魚「橫綱沙丁魚」

朝日新聞 / 朝日新聞中文網記者米山正寬／即時報導
日本海洋研究開發機構等團隊從水深超過2000公尺的深海，發現新品種魚。示意圖／Ingimage
日本海洋研究開發機構等團隊從水深超過2000公尺的深海，發現新品種魚。示意圖／Ingimage

位於日本靜岡縣外海的駿河灣，日本海洋研究開發機構等團隊從水深超過2000公尺的深海，發現到了體長1.4公尺、體重達25公斤的新品種魚，並已於25日發行的科學期刊《Scientific Reports》上對外發表。

由於新品種魚在有90種以上平頭魚科的魚類中體積最大，被認為是位處駿河灣深海海域的生態系頂點，進而取了日式名稱「橫綱沙丁魚（日文為：横綱イワシ）」。

發現到「橫綱沙丁魚」的是該機構海洋生物環境影響研究中心的上席研究員藤原義弘，以及準研究副主任河戶勝等人。而「橫綱沙丁魚」是在2016年，使用了神奈川縣立海洋科學高中的練習船「湘南丸」所捕捉到。

在「橫綱沙丁魚」的胃裡發現到被消化的魚，且其嘴巴排列著尖銳細小的牙齒。而下放至深海的攝影機，也拍到了超過1公尺的個體迅速敏捷游動的模樣。研究團隊做出結論表示，「橫綱沙丁魚」主要進食游動中的魚，是立足於食物鏈頂點的捕食者。

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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》

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