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疫情悲歌！學生網路流量用完「無法遠距離上課」 師發文求助

聯合新聞網 / 綜合報導
一名泰國的教師指出，自己的學生傳訊息告知，「這是他最後一次參與課程，因為家中的網路流量已經用完」，所以明天沒有辦法繼續跟著上課，讓這名教師感到十分不捨。 圖／ingimage
一名泰國的教師指出，自己的學生傳訊息告知，「這是他最後一次參與課程，因為家中的網路流量已經用完」，所以明天沒有辦法繼續跟著上課，讓這名教師感到十分不捨。 圖／ingimage

全球新冠疫情仍持續延燒，使許多國家皆已宣布學校課程都改為「遠距教學」。然而，據一名泰國的老師指出，自己的學生傳訊息告知，「這是他最後一次參與課程，因為家中的網路流量已經用完，所以明天沒有辦法繼續跟著上課」，讓這名老師感到十分不捨。

該名泰國的老師以「Kammalat Seansano」為名的個人臉書分享，自己的學生表示，「今天是他的最後一堂課，因為家裡的網路流量已用盡，以至於明天可能無法參與線上課程」，所以想告知老師，若有出作業的話，他會請其他同學幫忙轉交。

收到此封訊息的老師則表示非常不捨，隨後便發文表示，泰國的教育部有義務及責任讓所有學生都能學習，所以希望政府能夠提供正處於遠距教學的學生無限流量的網路。而對於提供免費網路而遭濫用的問題，該名老師則認為不需擔心，因為他相信孩子們也會對自己的未來負起責任。

截自目前，這則貼文已有近7000人按讚及分享，許多網友紛紛表示，「有些SIM卡可以免費上網幾個月」、「我也曾經因為沒有網路而無法交作業，我能了解這個孩子的處境」、「其實只需要一張SIM卡，能在幾個月之內免費使用無限網路」、「這很重要，而且需要讓更多人看見」。

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