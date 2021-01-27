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雪橇犬大火中失散燻得面目全非 飼主憑「這一關鍵」認出牠

香港01 / 撰文／何東緯
雪橇犬MAX在大火中失蹤，幸而獲救，成功與爸媽團聚。圖擷自臉書Max Yeager。
雪橇犬MAX在大火中失蹤，幸而獲救，成功與爸媽團聚。圖擷自臉書Max Yeager。

縱使樣子變了，但人與狗狗的關係從不改變。在2018年的美國加州山火，曾摧毀了不少人的家園，更令許多主人與寵物失散。當時便有一隻狗狗與主人失散了，當人狗重逢時，牠的外表發生了很大的變化，但牠的心意爸媽還是能感受到。

宗感人的重逢故事，發生在2018年美國加州。當時加州發生了嚴重山火，由於火勢很急，不少人來不及把寵物救出，因此出現不少寵物與主人失散的個案。

當時還是１歲的雪橇Max，便與和爸爸Jeff和媽媽Michel Yeager失散了。雖然爸媽想盡方法找Max，但連續幾天都沒消息。沒想到打開電視新聞時，便留意到有在災場有一救出了一隻叫Max的狗狗，可是外表卻是隻土黃色的狗狗。

Max遭大火熏成土黃色的狗狗，但爸媽卻也從未放棄尋找，終而一家團圓。圖擷自臉書Max Yeager。
Max遭大火熏成土黃色的狗狗，但爸媽卻也從未放棄尋找，終而一家團圓。圖擷自臉書Max Yeager。

雖然Michel坦言，當看到被燒傷後的Max時，她沒有即時認出來。但這灰黃色的狗狗很主動地親近她，讓她即時感受到這就是Max了！

幸好，Max除了全身毛髮被燒傷外，身體沒受其他損傷，獸醫稱只需幾個月時間，就可以完全康復。時光荏苒，現在的Max已經４歲，牠很健康很快樂，因為有這麼多疼愛牠的人！

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文章授權轉載自《香港01》

寵物 獸醫

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