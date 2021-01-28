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萊豬做肉鬆銷陸？網紅添亂 兩岸深陷惡意螺旋

時隔9年才拆開結婚禮物 裡頭竟藏著「挽救婚姻的2張紙條」

聯合新聞網 / 綜合報導
夫妻拆開9年前收到的結婚禮物。圖／取自mirror
夫妻拆開9年前收到的結婚禮物。圖／取自mirror

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，美國一對夫妻凱西（Kathy Gunn）與布蘭登（Brandon Gunn）日前拆開凱西的姨婆9年前送他們的結婚禮物，發現內藏「挽救婚姻的祕訣」。

禮物上的紙條寫著：「等你們第一次吵架再打開這份禮物。」這對夫妻9年來發生很多爭執，但始終忘記要拆開這個禮物，一直把它放在高高的壁櫥裡積灰塵。直到他們近期參加婚禮，思考要送什麼給朋友時才想起姨婆送的這份禮物。

他們打開後發現裡面有2張字條，字條裡還包著錢。給凱西的字條上寫著：「凱西，去吃點披薩、蝦或你們都喜歡的東西。好好泡個澡。」給布蘭登的字條上寫著：「去買花和一瓶酒。」

凱西說他們之前以為禮物藏著姨婆維繫近50年婚姻前人的智慧，拆開禮物後發現這份禮物以某種方式教會他們「寬容、理解、妥協和耐心。」

凱西意識到建立穩固健康婚姻的工具從不是在姨婆的禮物裡，關鍵是在婚姻關係裡的兩人。

婚姻 夫妻

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