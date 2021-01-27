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世上最甜蜜工作！加國糖果公司徵「試吃客」 嚐遍3000多種產品

聯合新聞網 / 綜合報導
糖果公司徵集「糖果專家」。圖／取自CandyFunhouse FB
糖果公司徵集「糖果專家」。圖／取自CandyFunhouse FB

加拿大一家糖果公司Candy Funhouse即日起到二月中徵募全職跟兼職的「糖果專家」，成功應徵上這份工作者將能嚐遍3000多種糖果跟巧克力

美國印第安納州電視台WTHI-TV報導，Candy Funhouser將首度開發公司自有品牌糖果系列，預計招募2名時薪為30美元（約合新台幣840元）的全職員工，以及8名時薪為26美元（約合新台幣728元）的兼職員工，負責試吃及選擇品項。

根據Candy Funhouse職務說明，糖果專家必須能「客觀地品嚐樣品，並評價味道、口感以及品質等，還要能在公司內部評級系統撰寫簡短評論，這些評論可能會出現在Candy Funhouse產品上。」

Candy Funhouse表示只要是住在加拿大或美國、年滿18歲、具高中學歷、不怕嘗試新事物，並願意發表誠實的意見、對糖果充滿熱情（但不能對食物過敏）的人都能申請這份甜滋滋的工作。

目前徵集的全職員工須到公司，兼職員工則可在家裡遠距工作，Candy Funhouse提到未來計畫增加更多全職職位，並包括遠距工作者。

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