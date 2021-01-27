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影／千鈞一髮！滑雪男子被熊追 使出大絕招成功脫逃

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男子在滑雪勝地被熊追。圖／取自David Creța YouTube
一名男子在滑雪勝地被熊追。圖／取自David Creța YouTube

美國通訊社合眾國際社（UPI）報導，一名羅馬尼亞男子克力達（David Creta）上週六在當地滑雪勝地搭乘纜車時，捕捉到另一名滑雪者被熊追趕的緊張時刻。影片吸引近70萬觀賞人次。

克力達表示所幸最後滑雪者急中生智扔背包到地上，成功分散了熊的注意力，使他能夠順利逃脫。

警方發言人扎哈里亞（Ion Zaharia）提到上周六接獲3通緊急電話，說民眾在度假村3個的不同地方發現這隻熊。扎哈里亞認為影片中的滑雪者做了正確的事情，讓自己脫離險境。

扎哈里亞指出警方稍後開車試圖捕捉這隻熊，但熊逃進樹林。警方正考慮安置這隻熊到其他地方，以免未來在滑雪勝地還會出現人熊追逐戰。

網友iuno777笑說：「這是新的滑雪訓練方式嗎？但如果不小心失敗，後果可會不堪設想。」網友Watch and Relax認為這是滑雪勝地很好的宣傳影片，「許多對腎上腺素高漲的滑雪者，可以去那裏跟熊競賽。」Mihaela Tanase則佩服滑雪者的鎮定與勇氣：「我無法想像被熊追的感覺，感覺好可怕，如果是我遇到同樣的場景，應該會被吃掉。」

羅馬尼亞 纜車

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