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年邁愛犬走不動！主人準備「貼心代步工具」：想和牠到處遊歷

香港01 / 何東緯
主人幫行動不便的愛犬準備貼心的代步工具。圖擷自instagram
主人幫行動不便的愛犬準備貼心的代步工具。圖擷自instagram

狗狗是人類的忠誠好友，就算牠們老了，也希望能常常陪在你身旁。加拿大有隻常陪伴主人遊山玩水的黃金獵犬，因年老和關節問題，已經無法跟爸爸一起爬山，因此牠時常窩在屋內，看起來並不開心，於是主人絞盡腦汁想出解決辦法。

14歲的黃金獵犬Sully從前常跟著爸爸東尼（Donny Marchuk）遊山玩水，隨著時光飛逝，Sully現在上山都顯得吃力，爸爸看在眼裡感到不忍，於是減少帶牠上山活動。

不過，Sully也發覺爸爸外出遊玩總不帶着牠，每天都顯得鬱鬱寡歡，其實主人早已注意到此問題，決定向朋友借來「寵物專用的輪椅」，希望可以幫助狗狗順𣏀走路，繼續陪自己到不同地方遊歷。

Sully也是街坊鄰居眼中的快樂天使，雖然先前沒陪爸爸爬山，模樣顯得不快樂，但隨着爸爸準備這個貼心的代步工具，讓牠可以一起陪行，那快樂的笑容又再次出現。

延伸閱讀：

11歲失明黃金獵犬差點安樂死 媽用另類方法改變悲慘命運

黃金獵犬用口水說我愛你 媽用舌頭回應牠竟一臉嫌棄

文章授權轉載自《香港01》

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