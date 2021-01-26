愛貓站窗邊「皺眉怒瞪」迎接主人下班 網笑瘋：殺氣很重

不少養貓的人都表示，他們遇上詐騙集團，明明初來家時小貓都很可愛，但不久後真面目便表露無遺。這張令人驚嚇的相片，由日本Twitter帳號G_AKB所分享出來，他指當初接貓咪回家時，牠是隻楚楚可憐的小貓咪，一副萌樣討喜得不得了，沒想到才幾年時間，牠的樣子與態度都大不同了。

日本Twitter帳號G_AKB將家中貓咪相片分享出來時，令不少網友會心一笑，因為貓咪古怪的樣子，幾乎每個貓奴都曾碰過。這天，主人剛回家便看到家中貓咪Megu（日語：めぐ）出來迎接，於是興奮地拿出手機拍照，沒想到仔細看卻發現Megu擺著一張臭臉，彷彿在說「現在才回來，還不快點開罐罐給我！」

網友對於貓咪臭臉的相片深有同感，「這張臉我常常看到，就在我家」、「貓咪都是詐騙集團，小時候賣萌，長大了來討債」、「殺氣也太重了，妳還好嗎？」、「超不爽的臉，是欠了許多罐罐？」、「都是前世欠下的債」、「有罐罐便可解決，別殺人！」

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文章授權轉載自《香港01》