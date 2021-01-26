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帥氣機長其實是控制狂！ 未婚妻崩潰殺死親生兒入獄

聯合新聞網 / 綜合報導
控制狂機長（圖左）讓未婚妻飽受身心折磨，不堪痛苦殺死他們不滿2歲的兒子（圖右）、自殺未遂。 圖／取自dailymail
控制狂機長（圖左）讓未婚妻飽受身心折磨，不堪痛苦殺死他們不滿2歲的兒子（圖右）、自殺未遂。 圖／取自dailymail

歐洲最大廉價航空Ryanair 34歲機長奇爾弗斯（Peter Chilvers）日前讓未婚妻萊西卡（Magdalena Lesicka）飽受身心折磨，不堪痛苦殺死他們不滿2歲的兒子、自殺未遂。萊西卡因誤殺罪被判處15年徒刑，但奇爾弗斯服刑5個月後已出獄。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，奇爾弗斯出獄後投入外遇空姐絲賓塞（Lisa Spencer）以及2個孩子的懷抱，讓萊西卡家人憤恨不平。

萊西卡的母親伊娃娜（Iwona）說女兒完全依賴奇爾弗斯，認為「奇爾弗斯根本稱不上是人。」

報導指出兩人2010年開始交往、同居，最後隨著奇爾弗斯調職到英國，讓波蘭裔的萊西卡在經濟跟社交上完全孤立。

奇爾弗斯2015年劈腿空姐絲賓塞，且在2015年至2017年對萊西卡施加控制行為，比方以主僕關係互稱，還要她做出吞下他的頭髮這類舉動。萊西卡2017年發現自己再次懷孕，但因無法應對「遭受虐待、侮辱」的不誠實關係決定墮胎。

爾後萊西卡表明要離開奇爾弗斯，奇爾弗斯言語威脅萊西卡不讓她帶走兒子，使得萊西卡情緒崩潰刺死兒子後試圖自殺。

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