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韓國發表「20分鐘從尿液驗出攝護腺癌」新技術 準確度近100％
攝護腺癌發生率在台灣男性癌症中排行第5，死亡率排行第7，且有逐年上升的跡象。目前檢測機制是透過抽血來測量PSA（攝護腺特異性抗原）指數，但準確性常低至30％，使得許多患者得接受額外的侵入性活檢，遭受出血或疼痛等副作用。
韓國科學技術研究院（ Korea Institute of Science and Technology）上周公布「20分鐘即能從尿液驗出攝護腺癌」的新技術，準確率將近100％。
美國科技新聞平台優睿科（EurekAlert!）報導，研究團隊將人工智能（AI ）分析方法運用在接收電子信號的超敏感生物傳感器（electrical-signal-based ultrasensitive biosensor），以測試患者的尿液。這種非侵入性的檢測方法不僅很方便，且幾乎沒有副作用。
但是報導指出，由於尿液中癌症因子濃度較低，生物傳感器僅能分類攝護腺癌的風險群，而不能精準診斷出一般人是否罹患攝護腺癌。
研究團隊開發出超敏感半導體傳感器系統，能同時測量尿液中4種癌症因子，再利用人工智能分析這4種癌症因子的關聯性以診斷攝護腺癌。目前研究團隊已透過人工智能檢測76個尿液樣本，診斷攝護腺癌準確率幾乎為100％。
研究團隊表示這項發明減少攝護腺患者不必要的活檢和治療，還能提高癌症檢測準確度，大幅降低醫療費用和醫護人員的勞務工作，未來可望將尿液檢測運用到其他癌症上。
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